Artur Żmijewski na premierze "Samych swoich". Zabrał nie tylko żonę, ale też córkę z partnerką

Artur Żmijewski jest jednym z najbardziej cenionych polskich aktorów. Ogromną popularność i uznanie szerszej publiczności zapewniła mu rola chirurga i byłego ordynatora oddziału ratownictwa medycznego w serialu TVP2 "Na dobre i na złe", gdzie grał przez 13 lat - od 1999 roku do 2012 roku. To właśnie dzięki tej roli został uhonorowany trzykrotnie Telekamerą "Tele Tygodnia" w latach 2001, 2002 i 2003 w kategorii "aktor". W 2004 roku dostał Złotą Telekamerę, a od 2008 roku gra tytułową rolę w serialu "Ojciec Mateusz".

Artur Żmijewski zabrał rodzinę na premierę. Pozował z córką i jej partnerką

Artur Żmijewski raczej chroni swoją prywatność. Wiadomo jedynie, że w 1992 roku ożenił się z Pauliną Petrykat, którą poznał w czasach licealnych. Mają troje dzieci - córkę Ewę (ur. 1993) oraz synów Karola (ur. 2000) i Wiktora (ur. 2002). Aktor rzadko pojawia się publicznie, raczej stroni od ścianek i imprezowego życia Warszawy, jednak wyjątek zrobił na premierze filmu "Sami swoi - początek", za którego reżyserię odpowiadał. Tam ochoczo pozował nie tylko z żoną Pauliną, ale również z córką Ewą i jej partnerką Shandy Casper. Widać, że traktuje partnerkę córki "jak swoją" i dobrze się czuje w jej towarzystwie.

Ewa Żmijewska i Shandy Casper. Połączyła je pasja do muzyki

Córka Artura Żmijewskiego od najmłodszych lat wykazywała zainteresowania artystyczne. Jednak zamiast aktorstwa wybrała... śpiew. Po licencjacie wyjechała do USA kształcić się w tym kierunku. Tam poznała Kubankę Shandy Casper, z którą najpierw zaprzyjaźniła się, potem zaczęły wspólnie tworzyć, śpiewać i występować, a na końcu pojawiło się uczucie. Para od niemal czterech lat mieszka w Polsce, a największe wsparcie mają... w rodzicach Ewy. To właśnie Artur Żmijewski pomógł im kupić mieszkanie. Shandy mówiła w wywiadach, że szybko poczuła się wśród rodziny Ewy jak w domu. "Jestem największą fanką "Ojca Mateusza", a on naszym" - mówiła w wywiadzie dla Onetu. Więcej zdjęć Artura Żmijewskiego z córką Ewą i jej ukochaną znajdziecie w naszej galerii na górze strony.