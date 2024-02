Premiery filmowe są bardzo ważnymi wydarzeniami w świecie show-biznesu. Zawsze pojawiają się na nich celebryci, którzy zachwycają swoimi stylizacjami. Tak też było tym razem. 15 lutego odbyła się premiera filmu "Sami swoi. Początek". W produkcji zobaczymy wiele znanych osób, w tym m.in. Paulinę Gałązkę oraz Zbigniewa Zamachowskiego. Film został wyreżyserowany przez Artura Żmijewskiego. Zobaczcie, co działo się na premierze. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Paulina Gałązka zwróciła uwagę wszystkich błyszczącą sukienką. Spójrzcie na te buty

Jedną z gwiazd, które pojawiły się na premierze filmu "Sami swoi. Początek", była Paulina Gałązka. W rozmowie z Interią aktorka opowiedziała o swojej bohaterce. - Widzowie zobaczą mnie w roli Niechajki Słobodzian - koleżanki z klasy Kargula i Pawlaka. Moja postać to silna, krewka dziewczyna, która jeździ konno na oklep, jest odważna i niczego się nie boi - mówiła. Jak Paulina Gałązka prezentowała się na wydarzeniu? Z pewnością nie można było przejść obok niej obojętnie. Aktorka postawiła na delikatny makijaż. Założyła białą sukienkę mini z frędzlami i srebrnymi kryształkami. Na ramiona zarzuciła marynarkę w tym samym odcieniu. Myślicie, że to wszystko? Spójrzcie tylko na srebrne sandałki, które dopełniły całą stylizację. Trzeba przyznać, że Paulina Gałązka zadała szyku.

Paulina Gałązka Fot. KAPiF.pl

Anna Dymna nie boi się wzorów. Sukienka aż do ziemi

W wydarzeniu wzięła także udział Anna Dymna. Jakiś czas temu aktorka opowiedziała o swojej roli w filmie "Sami swoi. Początek". - Ja tam gram niestety tylko epizod. Gram prawujenkę Ani Pawlak. Z radością się zgodziłam, jak tylko dostałam tę propozycję - powiedziała dla "Faktu". Aktorka pojawiła się na premierze we wzorzystej i luźnej sukience aż do ziemi. Uwagę w jej stylizacji przykuł masywny naszyjnik w złotym odcieniu. Anna Dymna podkreśliła swoją urodę delikatnym makijażem i z uśmiechem pozowała do zdjęć. Na ściance dołączyli do niej również Weronika Humaj oraz Adam Bobik.

Anna Dymna, Adam Bobik, Weronika Humaj Fot. KAPiF.pl

Artur Żmijewski z żoną. Cóż za elegancja

Na premierze nie mogło również zabraknąć reżysera. Jakiś czas temu Artur Żmijewski opowiedział o tym, jak został zaangażowany do "Sami swoi. Początek". - Zadzwonił do mnie producent tego filmu, Mikołaj Fajks i złożył mi taką propozycję. Na początku trochę się zdziwiłem, ale potem, gdy przeczytałem scenariusz, zdecydowanie ucieszyłem - powiedział dla PAP Life. Żmijewski postanowił wystroić się na to specjalne wydarzenie. Na ściance pozował ze swoją żoną, która zaprezentowała się w czarnej sukience. Aktor postawił na elegancję. Założył marynarkę w pepitkę oraz wzorzystą koszulę. Co sądzicie o takim połączeniu?

Artur Żmijewski z żoną Fot. KAPiF.pl