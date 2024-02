Michał Szpak otwarcie wypowiada się na wiele tematów i nigdy nie ukrywał, że zarówno w muzyce, jak i życiu prywatnym woli najbardziej bolesną prawdę niż najsłodsze kłamstwo. Jakiś czas temu udzielił wywiadu Żurnaliście, w którym przyznał, że bardzo mocno przeżywa zawody miłosne i jak już się zakocha, to bardzo trudno jest mu po rozstaniu zapomnieć o drugiej osobie. Wyznał też, że "lubi być sam" i "jest okrutnie trudnym człowiekiem do życia", ale "jeśli kocha, to potrafi dbać o miłość".

Zobacz wideo Co robi Michał Szpak po powrocie z nagrań „The Voice of Poland"?

Michał Szpak spędził walentynki z Adim Nowakiem. Kroi się coś poważniejszego?

Choć niewiele wiadomo o życiu prywatnym artysty, ostatnio muzyk coraz częściej spędza czas w towarzystwie Adiego Nowaka, rapera z Poznania. Choć na początku mówiło się o tym, że panowie planują współpracę muzyczną, wygląda raczej na to, że stawiają raczej na relację prywatną. Jakiś czas temu Szpak udostępnił zdjęcie, na którym trzyma Adiego za rękę. Wtedy zaczęto spekulować, że być może muzyków łączy uczucie. Jak się okazuje, plotki mogą się potwierdzić, ponieważ Adi pochwalił się w mediach społecznościowych wspólnie spędzonymi walentynkami.

Najlepsze walentynki kiedykolwiek

- podpisał wspólne zdjęcie, dodając "zakochaną" emotikonkę. Do zdjęcia oprócz podpisu dodał piosenkę Nicole Scherzinger "Baby love". "Jesteśmy tak zakochani, nie potrafię nacieszyć się twoją miłością... Jesteś moją dziecinną miłością. Sprawiasz, że słońce wschodzi. Chłopaku, jesteś wszystkim, o czym kiedykolwiek marzyłam" - śpiewa w utworze wokalistka. Więcej zdjęć Michała Szpaka i Adiego Nowaka możecie znaleźć w naszej galerii na górze strony.

Adi Nowak dostał wyjątkowy prezent na walentynki. Został skazany za posiadanie MDMA

Rok temu Adi Nowak stanął przed sądem w związku z oskarżeniem o posiadanie MDMA. 28-latek został przyłapany z niedozwoloną substancją na początku 2022 roku. Podczas składania zeznań raper miał zwracać się do sędziego wierszem. W ubiegłe walentynki chwalił się wyjątkowym prezentem - został uznany za winnego posiadania niedozwolonych substancji. "Oskarżonego Adriana Piotra Nowaka uznaje za winnego dokonania zarzucanego mu czynu" - mogliśmy przeczytać w dokumencie zamieszczonym na Instagramie. Sąd zdecydował, że Adi Nowak musi zapłacić 1200 zł grzywny, oraz 120 zł i 536,05 zł kosztów postępowania sądowego. Pisaliśmy o tym tutaj.