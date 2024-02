Cezary Pazura jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów. Ma na koncie role w wielu kultowych filmach i serialach. Zasłynął między innymi w "13 posterunku", "Chłopaki nie płaczą" czy "Killerze". Umiejętności Pazury podziwia nie tylko starsza publiczność. Aktor jest dobrze znany również młodszym widzom. Udowadnia to pewien list, który otrzymał. Wiadomość pochodziła od fanki, która nadal chodzi do szkoły. Dorotka, bo tak ma na imię jej autorka, skierowała do aktora pewną prośbę.

Zobacz wideo Cezary Pazura wyjaśnia, jak podróżować z dziećmi. Ma pewną radę

Cezary Pazura dostał wyjątkowy list. Napisała do niego mała fanka

Okazuje się, że dziewczynka nie odezwała się do Cezarego Pazury zupełnie bezinteresownie. Postanowiła skontaktować się z aktorem ze względu na nietypowe zadanie domowe. "Spóźnię się i Dorotka nie pojedzie na wycieczkę, a chcę pozostać dobrym człowiekiem. Dorotko z Jerzykowa, dopiero dziś dostałem twój list! Pomóżcie i przekażcie Dorotce, że odrobię pracę domową" - napisał w opisie tajemniczo Cezary Pazura. O co chodziło?

Drogi panie wujku Czarku, mam na imię Dorotka i mam zadanie ze szkoły. Pani powiedziała, że jak jakaś sławna i dobra osoba odpowie na trzy pytania, to pojedziemy na wycieczkę, a ja nie znam nikogo bardziej sławnego niż pan i bardzo chciałabym pojechać na wycieczkę. Bardzo poproszę o odpowiedzi

- napisała dziewczynka w liście do Pazury. Aktor dodał, że w wiadomości znalazły się trzy pytania, jedno z nich brzmiało: "Cofasz się w czasie, masz 18 lat, co zrobiłbyś inaczej i dlaczego?". Cezary Pazura zwrócił uwagę na jeden niezwykle bolesny szczegół. Dorotka napisała, że ma czas do 14 lutego. Aktor z kolei otrzymał list dzień później. Na nagraniu na instagramowym profilu zakomunikował, że pomimo spóźnienia w odpowiedzi bardzo chce, aby dzieci pojechały na wycieczkę. Obiecał, że jak najszybciej przekaże odpowiedzi na pytania. Fani byli rozczuleni. "Ale cudny list, oby wycieczka się odbyła", "Mam nadzieję, że Dorotka zdąży na wycieczkę" - czytamy w komentarzach. Czy to nie urocze? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

