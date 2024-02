Sylwia Bomba ma ostatnio ręce pełne pracy. Gwiazda "Gogglebox" może pochwalić się licznymi kontraktami. Wolny czas poświęca przede wszystkim swojej małej córeczce i partnerowi Grzegorzowi Collinsowi. Para jest już ze sobą od dłuższego czasu i wygląda na to, że w ich w życiu wszystko układa się jak najlepiej. Zakochani często wrzucają na swoje profile w mediach społecznościowych zabawne filmiki, w których pokazują prześmiewczo fragmenty ze swojego życia. Tym razem Sylwia postanowiła pokazać się "solo" i zrobić fanom walentynkową niespodziankę. Więcej zdjęć Sylwii Bomby i Grzegorza Collinsa znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Zaskakujące wyznania Sylwii Bomby. "Miałam z nim różne fantazje"

Sylwia Bomba cała na czarno w zmysłowej sesji. "Marzyłam o takich zdjęciach"

Celebrytka opublikowała w walentynki kilka ujęć z wyjątkowej sesji. Widzimy na nich Bombę w czarnej, prześwitującej bieliźnie. Do tego stylowe rękawiczki aż po łokcie i buty na wysokim obcasie. Na jednym zdjęciu gwiazda TTV siedzi, ogarniając swoją burzę loków, a na innym leży na podłodze i uwodzi spojrzeniem. "Wszyscy dzisiaj na czerwono, a ja wkraczam na czarno-biało. Trochę dzisiaj o miłości… Tylko ktoś, kto kocha siebie, może pokochać kogoś innego. Marzyłam o takich zdjęciach… jak wam się podobają"? - pytała w poście. Fani byli oczarowani Bombą w takim wydaniu. "Myślałam, że to Kardashian, a to nasza rodzima Bomba. Super", "Wow, ale włosy piękne na tych zdjęciach", "Uroda nieziemska" - komentowali zachwyceni. Znaleźli się jednak i tacy, którzy nie mogli powstrzymać się od "wbicia szpilki".

Sylwia Bomba przesadziła z retuszem? Pod nowymi zdjęciami gorąca dyskusja

Część z obserwatorów zarzuciła celebrytce nadmierny retusz. "Ładnie. Ale jak zwykle zupełnie niepotrzebnie tyle retuszu. Skóra wygląda bardzo sztucznie" - napisała jedna z internautek. W obronie Sylwii stanęła inna. "Jako autorka fotografii pozwolę sobie zabrać głos- skóra/cera Sylwii jest bardzo zadbana i nie potrzebowała wygładzenia, taki efekt można uzyskać za pomocą dobrego światła oraz nałożenia odpowiedniego rozświetlacza bezpośrednio przed sesją" - tłumaczyła. Z pewnością najwięcej uwagi przyciągnął komentarz Collinsa, który napisał "I to wszystko moje". Wygląda na to, że nowa sesja partnerki przypadła biznesmenowi do gustu. A co wy myślicie o takich ujęciach? ZOBACZ TEŻ: Sylwia Bomba pokazała dom, w którym mieszka z Grzegorzem Collinsem. Artystyczny nieład? Mało powiedziane

Sylwia Bomba Sylwia Bomba w zmysłowej sesji. Fani: Niepotrzebnie tyle retuszu. Przesadziła? Fot. @sylwiabomba/ Instagram