Na 2024 rok zaplanowane są wybory samorządowe, co oznacza, że już niebawem Warszawa może mieć nowego prezydenta. Obecnie urzędujący Rafał Trzaskowski będzie ponownie ubiegał się o to stanowisko. Jak na razie polityk w mediach społecznościowych prezentuje trwające obecnie stołeczne inwestycje i zapowiada kolejne. Plan przebudowy mieszczących się w samym centrum miasta ulic Złotej, Zgody i ich okolic wywołał spore poruszenie wśród mieszkańców stolicy.

Joanna Opozda reaguje na planowane zmiany w centrum Warszawy. Internauci odpowiadają

Rafał Trzaskowski w instagramowym poście zapowiedział, że na zmiany we wspomnianej lokalizacji rozpoczął się już przetarg i zamieścił grafiki ukazujące, jak to miejsce ma wyglądać. Na wizualizacji widać, że remont zakłada zlikwidowanie przejazdu dla samochodów, a także usunięcie miejsc parkingowych. Zamiast nich ma się tam znaleźć deptak i sporo zieleni. "Dziś nie jest to przestrzeń godna centrum nowoczesnej europejskiej metropolii. Dlatego odzyskujemy ją dla was - warszawianek i warszawiaków. Tak, żeby była zielona, przyjazna, dostępna. Dla wszystkich" - zachwala Trzaskowski. Na wpis prezydenta Warszawy zareagowała Joanna Opozda.

No nie wiem. Ja tam parkuję często

- napisała w komentarzu, dodając rozbawioną emotikonę. Trudno stwierdzić, czy niepokój o miejsce do zostawienia samochodu był żartem, ale na wpis Opozdy błyskawicznie zareagowali internauci. Nie zostawili na aktorce suchej nitki. "Metro obok, tramwaj obok. W czym problem?", "Aha, jak pani Asia tam parkuje, to jednak trzeba wycofać przetarg", "To dla pani wygody ma stolica być brzydka? Oj, nie wydaje mi się" - czytamy.

Katarzyna Skrzynecka też ma wątpliwości co do zmian

Joanna Opozda to niejedyna aktorka, która zostawiła komentarz pod postem Rafała Trzaskowskiego. Kilka słów od siebie dodała także Katarzyna Skrzynecka. Ona z kolei zmartwiła się możliwością likwidacji miejsca do zawracania, które znajduje się pod ul. Marszałkowską. "Byłaby to katastrofa w komunikacji dla kierowców na tej wysokości w centrum miasta! Pracuję tam, grając w teatrze i mam nadzieję, że nikomu nie przyjdzie do głowy tak katastrofalny pomysł sparaliżowania komunikacji miasta w kierunku Mokotowa" - grzmi aktorka. Myślicie, że Rafał Trzaskowski przy planach zmian w stolicy weźmie pod uwagę pracujących w centrum Warszawy celebrytów?