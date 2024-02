Mikołaj Tylko razem z Sylwestrem Wardęgą wzięli pod lupę temat Pandora Gate, który wstrząsnął polskimi mediami. Skandaliczne zachowania twórców internetowych, o których mowa w materiałach, trafiły na pierwsze strony portali. Mówił o tym nawet były premier Mateusz Morawiecki. W związku z ogromnym zainteresowaniem twórczością Konopskyy'ego jego zasięgi mocno wzrosły, dlatego też może liczyć na lepiej płatne współprace czy lukratywne kontrakty we freak fightach. Jaką propozycję otrzymał od Fame MMA?

Konopskyy i kolejna oferta od Fame MMA. Mimo ogromnych pieniędzy odmówił

Youtuber już raz pokazał, na co go stać w oktagonie. Zawalczył na Fame MMA 15 z Marcinem Majkutem. Debiutanckie starcie przegrał, a mimo to na horyzoncie pojawiły się już kolejne propozycje od federacji, o których Konopskyy postanowił opowiedzieć na swoim kanale na YouTube. Przeszkodą w przyjęciu kuszącej propozycji od Fame MMA stał się między innymi Michał "Boxdel" Baron, czyli dawny włodarz federacji, który był zamieszany w Pandora Gate, a mimo to wrócił do Fame MMA. Zawalczył podczas ostatniej gali w Krakowie. - Mogłem wybrać dowolnego przeciwnika, nawet żula jakiegoś spod Żabki, ale odmówiłem. Mimo że mógłbym za to kupić dwa albo trzy mieszkania, to nie chciałem wiązać się z fałszywym środowiskiem dookoła federacji Fame, a szczególnie w jakikolwiek sposób biznesowo wiązać się z Boxdelem. Dopiero co miała miejsce gigantyczna afera między innymi wokół jego osoby - wyznał Tylko na swoim YouTube.

Potwierdzam, że taka rekordowa propozycja padła. Miałem zaoferowane 1,4 mln zł netto - zaznaczył.

Konopskyy miał do wyboru 1,4 mln lub zachowanie moralności

Na taką kwotę na pewno wielu twórców by przystało. Do tego grona Konopskyy zdecydowanie nie należy. - Moralnie kompletnie by to ze mną nie grało. Pewnie wielu z was by się na mnie zawiodło. Wyglądałoby to tak, jakbym wykorzystywał aferę tuszowaną przez kilkanaście lat do wyciągnięcia sobie rekordowej stawki - wyjaśnił youtuber. Przypomnijmy, że jeszcze przed zmianą władzy Konopskyy dostał propozycję współpracy z Telewizją Polską. Odmówił. Ile mógł zgarnąć? - Oferowali mi pakiet chyba czterech stawek. To były kwoty od 350 tysięcy do 400 tysięcy złotych - powiedział w podcaście Fomo. ZOBACZ TEŻ: Ile Konopskyy mógł zarobić na filmie o Pandora Gate? Już minimalna kwota robi wrażenie