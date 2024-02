Małgorzata Rozenek-Majdan to jedna z tych gwiazd, które lubią eksperymentować ze stylizacjami. Prezenterka postanowiła pochwalić się swoim nowym strojem, który przyciąga uwagę z wielu względów. To, co pierwsze rzuca się w oczy to oczywiście intensywny, wręcz neonowy kolor zielony. Co myślicie o takim wyborze? Więcej zdjęć Małgorzaty Rozenek-Majdan znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Małgorzata Rozenek przyjęłaby propozycje z TVP? "TVN to najlepsza stacja

Małgorzata Rozenek-Majdan nie boi się wyrazistych kolorów. Spójrzcie na tę stylizację

Prezenterka założyła zielony komplet - oversizową marynarkę i krótką spódnicę. Do tego biała koszulka dla przełamania kolorystyki. Rozenek pokusiła się również o wysokie kozaki w kolorze jeszcze bardziej intensywnej zieleni co wierzchnia część zestawu. A co z dodatkami? Zielona torebka i czarne stylowe okulary. Widać, że w takiej stylizacji czuła się bardzo pewnie. Paradowała po chodniku, a wiatr rozwiewał jej wyprostowane włosy. Rozenek z pewnością nie może się doczekać już tych cieplejszych dni.

Małgorzata Rozenek-Majdan Rozenek poczuła wiosnę i zaszalała z jaskrawymi kolorami. Lepiej załóżcie okulary. Fot. @m_rozenek

Raz zieleń, a raz róż. Radosław Majdan postarał się w walentynki. Małgorzatę przywitał w samochodzie

Wczorajszy dzień zakochanych był dla wielu gwiazd okazją do wyjątkowego świętowania. Nie inaczej było i u Majdanów. Radosław przywitał żonę siedzącą w samochodzie z ogromnym bukietem różowych kwiatów. Nie zabrakło również czułości. Wyraźnie zadowolona Małgorzata wrzuciła kilka zdjęć z umieszczonym we flakonie prezentem. Do zdjęć dodała piosenkę "Say u love me" Jessie Ware. Miłość przepełniała wczoraj jej profil na Instagramie. Wygląda na to, że różowy to jeden z ulubionych kolorów celebrytki. W zeszłoroczne walentynki prezenterka otrzymała równie pokaźny bukiet w tych samych barwach. "All about love" - pisała wtedy szczęśliwa. Kwiaty spodobały się jej do tego stopnia, że postanowiła jeden z nich wkomponować w swoje włosy. W którym kolorze bardziej jej do twarzy? Różowym czy zielonym? ZOBACZ TEŻ: Rozenek przerwała ojcu, Radosław Majdan szybko ją upomniał. "Małgosiu..."

Małgorzata Rozenek-Majdan, Radosław Majdan Rozenek poczuła wiosnę i zaszalała z jaskrawymi kolorami. Lepiej załóżcie okulary. Fot. @m_rozenek