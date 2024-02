Była największą gwiazdą Ich Troje. Tak dziś mieszka Justyna Majkowska

Justyna Majkowska przez długi czas związana była z grupą Ich Troje. Lata pracy pozwoliły jej na wypracowanie sobie miana najpopularniejszej wokalistki zespołu. Piosenkarka w mgnieniu oka zjednała sobie całkiem sporą rzeszę fanów i zyskała niemałą popularność. Artystka, mimo że już nie jest członkinią zespołu, nie schowała się w cień. W mediach społecznościowych regularnie publikuje coraz to nowsze treści i informuje w ten sposób, co u niej słychać. Majkowska nierzadko pokazuje kulisy swojego życia prywatnego.

Justyna Majkowska postawiła na przytulny wystrój. Kominek robi wrażenie

Na instagramowym koncie Justyny Majkowskiej nie brakuje polubień i komentarzy. Wszystko z powodu regularnego publikowania treści przez byłą wokalistkę Ich Troje. Majkowska często zamieszcza zdjęcia i filmy z wnętrza swojego domu. Na jednym z nagrań widać, w jakich warunkach mieszka artystka. Trzeba przyznać, że jest bardzo ciepło i przytulnie. Naszą uwagę przyciągnął duży, kamienny kominek, który prezentuje się bardzo stylowo. Umieszczone przed nim drewno i wiklinowy koszyk nadają iście bajecznego charakteru. Z dużymi, nieregularnymi kamieniami nad paleniskiem świetnie koresponduje szafka, na której stoi telewizor. Już na pierwszy rzut oka widać, że wszystko zostało doskonale przemyślane. W naszej galerii, w górnej części artykułu znajdziecie więcej zdjęć z mieszkania wokalistki. Widać, że kocha kwiaty i urocze dodatki.

Kominek to nie wszystko. Stylowy fotel nadał wnętrzu niepowtarzalnego klimatu

Przed sporych rozmiarów kominkiem znalazło się miejsce na stylowy fotel w estetyce retro. Patrząc na mebel, do głowy przychodzą stare filmy i eleganckie aranżacje. Miodowe obicie doskonale koresponduje z wzorzystym dywanem. Patrząc na pomieszczenie, w którym znajduje się Justyna Majkowska, wyraźnie można poczuć ducha przeszłości. Baza jest prosta i zachowawcza. Składa się na nią drewniana podłoga w odcieniach brązu i białe ściany. To meble nadają charakteru. Kropką nad i są dodatki. Była gwiazda Ich Troje zadbała o najmniejsze detale. Kubek, z którego popija napój to esencja starego stylu. Prosta forma ozdobiona motywami kwiatowymi. Dbałość o detal gra tutaj pierwsze skrzypce.

