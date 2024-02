Antoni Królikowski jest obecnie związany z prawniczką Izabelą, ale przedtem było głośno o jego związkach ze znanymi aktorkami - Joanną Opozdą i Julią Wieniawą. Fani aktora pamiętają jeszcze o dawnej relacji z Laurą Brzeską. Ten związek na początku owiany był tajemnicą. Jak na tę znajomość patrzy aktorka z perspektywy czasu?

Laura Breszka o znajomości z Królikowskim. O przyjaźni nie ma mowy

Kiedy aktor wdał się w konflikt z Joanną Opozdą, Laura Breszka stanęła w jego obronie. Taka postawa towarzyszyła jej do czasu. - Staram się o nim nie wypowiadać, bo minęło bardzo dużo czasu od naszego rozstania. Postanowiłam zareagować publicznie w momencie linczu na niego i na jego rodzinę, bo uważałam, że tak trzeba. Ale wtedy zaczęli do mnie dzwonić ludzie, którzy dziwili się, że ja o nim mówię dobrze, podczas gdy on o mnie wypowiada się źle. Tu padły przykłady, których powtarzać nie zamierzam - mówiła w "Na Żywo". Aktorka pojawiła się niedawno na premierze filmu "Priscilla". Tam została zapytana o dawną relację ze znanym aktorem, o której co pewien czas mówią media. - To prawda. Wychodzi, że byliśmy razem, ale ja już nigdy nic nie powiem na temat Antka, bo ja po prostu jestem taka gaduła i mówię rzeczy, których potem żałuję. Ale absolutnie - nigdy więcej nic nie powiem - wspomniała aktorka Jastrząb Post. Wychodzi na to, że byli partnerzy nie utrzymują ze sobą kontaktu.

Nie mamy i prawie nigdy tak naprawdę nie mieliśmy kontaktu. W sensie - od zakończenia relacji nie mieliśmy kontaktu. Zamknęłam przeszłość - powiedziała aktorka.

Laura Breszka spełnia się nie tylko jako aktorka, ale i jako mama. Co o niej wiadomo?

Aktorka jest mamą Lei i Daniela. Córkę zabrała ze sobą na wspomnianą premierę. - Dziś towarzyszy mi córeczka. W ostatniej chwili zadzwoniłam i zapytałam, czy mogę zabrać jeszcze jedną osobę i ją wzięłam. Staram się dbać o relacje z nią. To jest ciągła praca - powiedziała Laura Breszka. Czy córka aktorki planuje pójść w ślady mamy? - Nie, bo chciałaby mieć płynność finansową. Więc prędzej pójdzie w jakieś biznesy, w takie rzeczy. Jest to bardzo mądre myślenie, ona w ogóle jest bardzo mądrą dziewczynką. Od drugiego roku życia jest mądrzejsza ode mnie - zaznaczyła aktorka. Zdjęcia są dostępne w galerii.

