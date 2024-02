Robert Makłowicz przed laty. Tak zaczynał karierę w telewizji. Co za czupryna

Robert Makłowicz jest jedną z najbardziej charakterystycznych osób w polskim show-biznesie. Krakowski smakosz i podróżnik prowadzi obecnie swój kanał na platformie YouTube, gdzie śledzi go ponad 570 tysięcy subskrybentów. Makłowicz regularnie publikuje w sieci nagrania ze swoich wycieczek. Wszyscy wiemy jednak, że jego kariera rozpoczęła się w Telewizji Polskiej. Dotarliśmy do starych nagrań programu "Podróże kulinarne Roberta Makłowicza". Zobaczcie, jak kiedyś wyglądał.

Robert Makłowicz na archiwalnych nagraniach. Od zawsze robił show

Robert Makłowicz w 1993 roku został felietonistą "Gazety Wyborczej". Pięć lat później stawiał pierwsze kroki w telewizji. Poprowadził program "Podróże kulinarne Roberta Makłowicza" na antenie TVP. Jak się okazało, początkowo nie był specjalistą od gotowania. Dopiero zaczynał rozwijać się w tej dziedzinie. - Dziwiliśmy się, że bierze się za robienie programu kulinarnego, chociaż w ogóle nie umie gotować - mówił jeden z jego kolegów w rozmowie z "Newsweekiem". W sieci co jakiś czas pojawiają się archiwalne nagrania z programu "Podróże kulinarne Roberta Makłowicza". W 33. odcinku "Podolski smak" dziennikarz wybrał się do Ukrainy. Zobaczcie, jakim przystojniakiem był za młodu. Miał bujną czuprynę zaczesaną do tyłu. Humor nie opuszczał go nawet na chwilę. Pokazywał przepisy na kluski gryczane, bakłażany duszone w śmietanie oraz kebab w sosie jogurtowym. Chyba zgodzicie się z nami, że Makłowicz przeszedł dużą metamorfozę? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Robert Makłowicz o cenach w restauracji Magdy Gessler. "Dobre produkty kosztują"

Wysokie ceny w restauracjach Magdy Gessler wzbudzają wiele kontrowersji. Co sądzi o nich Robert Makłowicz? Smakosz zabrał głos w tej sprawie. - Dobre produkty kosztują, to po pierwsze. Po drugie, w internecie epatuje się różnymi rzeczami. Najłatwiej epatować cenami. Jeśli coś jest warte swoich pieniędzy, to dobrze. A jeśli coś nie jest warte, to konsument o tym decyduje - stwierdził w rozmowie z Jastrząb Post. ZOBACZ TEŻ: Jak mieszka Robert Makłowicz? Jest klasycznie, ale wystrój kuchni może zaskoczyć

Robert Makłowicz w przeszłości Fot. KAPiF.pl