Ewa Chodakowska jest jedną z najpopularniejszych trenerek personalnych w Polsce. Celebrytka od ponad dekady uświadamia i zachęca do aktywności fizycznej miliony Polaków. Chodzi jej przede wszystkim o aspekty zdrowotne, ale również o zachowanie szczupłej sylwetki i dobrej kondycji. Z pewnością dla wielu jest niekwestionowanym autorytetem, choć znajdą się też tacy, którzy z premedytacją wbiją jej szpilę. Taka sytuacja właśnie miała miejsce. Trenerka wymownie zareagowała.

Ewa Chodakowska pokazała, jak trenować pośladki. "Pierwsze wyzwanie w tym roku już za nami!"

Ewa Chodakowska relacjonuje zdrowy tryb życia, zbilansowane żywienie oraz treningi poszczególnych części ciała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na Instagramie trenerka zgromadziła sporą rzeszę fanów. Obserwuje ją prawie dwa miliony użytkowników. Celebrytka co rusz raczy ich jakimiś nowymi radami. Ostatnio zamieściła obszerny trening pośladków. Na nagraniu pokazuje, jak dokładnie wykonywać zalecane ćwiczenia. "Mam nadzieję, że zaliczyłaś zestaw z poprzedniego filmiku parę postów niżej. Daj znać, jak poszło! Przy okazji... Nie mogę uwierzyć, że pierwsze wyzwanie w tym roku już za nami!" - napisała pod postem. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Ewa Chodakowska pod ostrzałem internautki. Poszło o pośladki

Pod opublikowanym postem niemalże od razu posypały się komentarze. Niestety, nie wszystkie były przychylne. Jedna z internautek ostro dała do zrozumienia, co myśli na temat udostępnionej treści. "To już lekkie porno" - napisała. Trenerka nie zostawiła tego bez odpowiedzi. "Proszę o definicję, tak, żebyśmy wszyscy nie mieli wątpliwości. Co pani ma na myśli?" - zapytała. Co ciekawe, internautka wciągnęła się w dyskusję. W dalszej części napisała, że przy takim nagraniu trudno się skupić na ćwiczeniach. Wspomniała też o ludziach pierwotnych. Ewa Chodakowska nie brnęła dalej w tę dyskusję. Inne komentarze były o wiele pozytywniejsze. Pozostali internauci wtórowali trenerce i dziękowali jej za zaangażowanie i poświęconą pracę. Przy okazji dzielili się swoimi postępami. ZOBACZ TEŻ: Ewa Chodakowska pokazała "nowe" zęby. "To skutecznie odmłodziło mi twarz". Nawiązała do hejterów.