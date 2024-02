Córka Anny Przybylskiej idzie w jej ślady. Od najmłodszych lat jest związana z show-biznesem i rozwija się jako aktorka. Widzieliśmy ją chociażby w "Gliniarzach". Fani Bieniuk śledzą nie tylko jej poczynania zawodowe, ale i oczywiście życie miłosne. W tej sferze również jest kolorowo. Zobaczcie sami.

REKLAMA

Zobacz wideo Bieniuk o rajskich wakacjach

Oliwia Bieniuk pozuje z chłopakiem. Wciąż nie chce pokazać wszystkiego

O nowym związku młodej aktorki było już głośno kilka miesięcy temu. Zanim pojawiły się pierwsze zdjęcia pary, już w październiku mogliśmy przeczytać pierwsze doniesienia o tej relacji. - Oliwka nie zdążyła jeszcze przedstawić swojego chłopaka wszystkim, ale tata Jarek wie o wszystkim od samego początku - zdradził informator Shownews.pl. Teraz z okazji walentynek możemy po raz kolejny przekonać się, że serce Bieniuk jest zajęte. Na najnowszym zdjęciu pary widzimy aktorkę w romantycznych objęciach z partnerem, którego na razie nie chce pokazywać - twarz chłopaka celebrytki została zasłonięta naklejką. Ciekawe, kiedy zakochani zmienią zdanie.

Oliwia Bieniuk i jej chłopak KAPiF.pl, https://www.instagram.com/oliwia.bieniuk/

Tak Oliwia Bieniuk mówiła o swoim życiu prywatnym

Przy okazji 12. edycji "Tańca z Gwiazdami" udało się nam porozmawiać z Bieniuk. Poruszyliśmy w rozmowie z nią kwestię życia miłosnego. Wtedy wyznała, że jest gotowa na miłość oraz powiedziała, jakie ma wymagania wobec potencjalnego kandydata. Okazało się, że wówczas nie wierzyła w miłość od pierwszego wejrzenia. - Nigdy takiej miłości nie doświadczyłam. (...) Lubię być zdobywana, ale to dlatego, że jestem kobietą - wyznała nam. Finalnie w show Bieniuk zajęła trzecie miejsce. Podczas udziału w programie spotkała się nie tylko z pytaniami o związek, ale i dużą krytyką. - Hejt byłby ogromny, więc poniekąd odchodzę z ulgą, bo wiem, z czym musiałabym się zmierzyć po finale. Ale jednak szkoda, bo finał to super sprawa, tym bardziej że mieliśmy świetny pomysł na freestyle i fajnie byłoby go wykonać. Ale myśmy się spodziewali z Michałem takiego werdyktu, więc byłam na to przygotowana - wyznała aktorka w rozmowie z Jastrząb Post. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

Oliwia Bieniuk i Michał Bartkiewicz w Polsacie KAPiF.pl