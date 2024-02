Doda i jej partner przebywają teraz na rajskich wakacjach, a wszystko to z okazji okrągłych, 40. urodzin piosenkarki, które przypadają na dzień po walentynkach. Jakiś czas temu para postanowiła, że nie będzie już dzielić się swoim życiem prywatnym w social mediach. Postanowili zaskoczyć.

Doda i Pachut na zdjęciu z zaskakującym filtrem

Doda i podróżnik Dariusz Pachut pod koniec 2022 roku ogłosili oficjalnie, że się spotykają. Od tego czasu wielokrotnie mogliśmy podziwiać ich wspólne fotografie w mediach społecznościowych. Odkąd zaczęły pojawiać się plotki o kłopotach i rozstaniu, postanowili, że nie będą już relacjonować związku na Instagramie. W autorskim programie radiowym "Dodaphone" piosenkarka wyznała, że już nigdy nie będzie pokazywała swojego życia prywatnego w social mediach i dzięki temu "żyje jej się lepiej". Pachut napisał: "Prywatne życie zostawiam dla siebie i emocje z nim związane. Pokazując swoje szczęście, poszliśmy w całkowicie złą stronę... do której nigdy nie powrócimy...". Choć do teraz para trzymała się postanowienia, podróżnik postanowił nagiąć zasady. Na Instagramie opublikował wspólne zdjęcie, ale w zupełnie innej odsłonie - z filtrem. Wszystko z okazji walentynek, choć w dniu 40. urodzin Dody. Fani od razu rozpoznali parę i byli zachwyceni zabawnym pomysłem na fotografię.

Doda i Pachut znają swoje kody do telefonów

W odcinku swojego programu w RMF FM wokalistka postanowiła poruszyć temat nadmiernego pokazywania prywaty w social mediach. Przyznała, że kiedyś za bardzo odkrywała to, jak wygląda jej życie, a teraz od ponad siedmiu miesięcy nie porusza tego tematu na Instagramie. Doda stwierdziła, że wiele kobiet nie szanuje tego, że mężczyzna jest w związku. - Myślicie, że jakikolwiek mój publiczny związek był barierą dla kogoś? My ze swoim partnerem mamy hasła do swoich telefonów, widzimy kto, co do nas pisze. Laski centralnie wysyłają nagie zdjęcia, propozycje randek... Do wszystkich moich partnerów, aktualnego również. Jak ja bym pokazała te screeny, zrobiła z tego całą galerię, to by było im wstyd, bo większość z nich ma też swoich partnerów - wyznała wzburzona piosenkarka.

Doda Doda Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl