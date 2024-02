Józef Wojciechowski to znany polski biznesmen, który przez lata pracy dorobił się tak imponującego majątku, że dziiś jest jednym z najbogatszych Polaków. Obecnie najbardziej znany jest jednak ze związku z 27-letnią modelką Patrycją Tuchlińską. W 2021 roku powitali na świecie syna Augustyna, który jest oczkiem w głowie rodziców. To jednak nie pierwsze dziecko 76-letniego milionera. Ma on trzy córki, a także dwóch synów z poprzednich dwóch małżeństw.

REKLAMA

Zobacz wideo Co synowie Joanny Przetakiewicz po niej odziedziczą?

Córki i synowie Józefa Wojciechowskiego. Co o nich wiadomo?

Przed poznaniem Patrycji Tuchlińskiej w życiu milionera były obecne inne, także dużo młodsze od niego kobiety. Jego żona Laura Michnowicz była młodsza o 37 lat, później spotykał się z Beatą Pruską, uczestniczką programu "Damy i wieśniaczki". Między parą było 45 lat różnicy. Józef Wojciechowski był dwukrotnie żonaty. Z pierwszą żoną - o której nie wiemy zbyt wiele - ma trzy córki. Każda z nich przyszła na świat w Stanach Zjednoczonych i wszystko wskazuje na to, że wciąż tam mieszkają. Na próżno szukać jednak informacji o nich w mediach.

Laura Michnowicz, Józef Wojciechowski kapif

Drugą żoną Wojciechowskiego była Laura Michnowicz, była modelka, zdobywczyni tytułów Miss Publiczności i Miss Media na wyborach Miss Lata w Koszalinie 2005. Para doczekała się dwójki dzieci. Synowie uwielbiają piłkę nożną, a także sporty ekstremalne. Matka jednak chroni ich prywatności, przez co nie wiadomo, jak wyglądają. Jeden z synów ma na imię Alex.

Kim są dzieci Józefa Wojciechowskiego? Spekulowano, że jego syn to partner Klaudii Halejcio

Przez długi czas spekulowano, że narzeczony Klaudii Halejcio to... syn miliardera Józefa Wojciechowskiego. Oskar Wojciechowski niedawno odniósł się do tych pogłosek, całkowicie je dementując. - Pana Józefa nigdy nie poznałem, ale na pewno serdecznie pozdrawiam, jest to totalnie zbieg nazwisk. Żeby było śmieszniej, to gdzieś ostatnio przeczytałem, że nazwał swojego najmłodszego syna Oskar - wyznał Wojciechowski u Żurnalisty. Jego narzeczona postanowiła wtrącić się do rozmowy, gdzie zasugerowała, że cała ta historia "ma większy sens".