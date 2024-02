Cięty język, humor i silna ambicja - z takich cech znamy właśnie Dodę, która 15 lutego 2024 roku skończyła 40 lat. Wciąż zachwyca pomysłami, formą fizyczną, a ostatnio wymarzoną trasą koncertową, którą zorganizowała we współpracy Polsatem. Droga na podium nie była łatwa u wokalistki, ale sama zainteresowana od początku wiedziała, w jaki sposób zaistnieć w polskim show-biznesie.

Doda vs Justyna Steczkowska i Edyta Górniak. Memy krążą w sieci do dziś

Już ponad kilkanaście lat temu mogliśmy przekonać się o tym, że Rabczewska i Steczkowska przyjaciółkami nie zostaną. Fragmenty show "Gwiazdy tańczą na lodzie", w którym Doda zasiadła w jury, wciąż podbijają TikToka. Między królową skandali a prowadzącą Justyną Steczkowską regularnie dochodziło do potyczek słownych. Doda powiedziała, chociażby, że wokalistka ma "proste myślenie" oraz, że "program ją zdominował". Jak z kolei Steczkowska radziła sobie z komentarzami i radami od Rabczewskiej? - Kochani, jeśli chcecie, weźcie sobie te rady do serca, jeśli nie - wyrzućcie je do śmieci - powiedziała w formacie. Po latach piosenkarki zakopały topór wojenny przed publicznością. Pogodziły się bowiem w 2019 roku z racji koncertu "Artyści przeciw nienawiści".

Jak natomiast wyglądały stosunki Dody z Edytą Górniak? Konflikt zaczął się od wystąpienia diwy u Kuby Wojewódzkiego, kiedy to wyśmiała działalność Rabczewskiej. - Patrz: Doda-Krowa - szepnęła do ucha dziennikarzowi podczas programu. Ponadto Górniak wielokrotnie podkreślała, jakie ma zdanie wobec twórczości Dody. Podczas "Jak oni śpiewają?" jedna z uczestniczek wykonała utwór "Szansa" zespołu Virgin, co nie obyło się bez szpileczki od Górniak. - Jaka to jest durna piosenka... - oświadczyła w programie. Doda również nie szczędziła uprzejmości w mediach w stosunku do koleżanki z branży. Podczas jednego z dawnych z sopockich koncertów były problemy techniczne, które Rabczewska wytłumaczyła tym, że "Edzia przegryzła kable". Napięcie między wokalistkami wyczuwalne było nawet w 2023 roku, kiedy to Górniak, zjawiając się na letniej konferencji Polsatu, nie podała Dodzie ręki.

Doda vs biblia i "Dziewczyny z Dubaju"

Wokalistka od zawsze nie stroniła od niekonwencjonalnych pomysłów. Za niektóre jednak musiała dosłownie zapłacić. W 2012 roku było głośno na temat skazania piosenkarki za obrazę uczuć religijnych. Powiedziała bowiem, że Biblię stworzył "napruty winem gość palący zioła", co uraziło między innymi szefa Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami oraz jednego z senatorów PiS. Sąd nałożył na Dodę karę grzywny w wys. pięć tys. zł, a ta postanowiła odwołać się do wyroku. Sąd oddalił apelację artystki, ale gwiazda nie chciała się poddać. Twierdziła, że padła "ofiarą polskiego, zacofanego sądownictwa". Finalnie artystka wygrała sprawę.

Do sądu Doda trafiła także z byłym już mężem, z którym pracowała przy produkcji "Dziewczyn z Dubaju". Tworzenie filmu miało być dla wokalistki spełnieniem marzeniem, ale ostatecznie ten proces zamienił się w batalię sądową, która dała jej w kość. Emil Stępień nie okazał się bowiem "tym jedynym". Mało tego - utrudniał Dodzie i Marii Sadowskiej realizację procesów związanych z filmem. Artystki nie pojawiły się nawet na uroczystej premierze produkcji. Doda po odzyskaniu części sił postanowiła wyznać w mediach, że związek z byłym mężem był dla niej piekłem. Mówiła o przemocy psychicznej, która doprowadziła ją ciężkiego stanu. - Mój były mąż ma swoje jakieś brudne rzeczy, interesy, których nie jestem po prostu godna… Inaczej, nie jestem warta takich cierpień, które mi zaserwował i takich insynuacji w stosunku do mnie. A z kolei wymiar sprawiedliwości idzie po najłatwiejszej linii, czyli bierze sobie celebrytę, żeby uderzać w niego, żeby było jak najgłośniej - mówiła artystka w "Wojewódzki&Kędzierski". Dziś ten etap jest zamknięty, a wokalistka układa sobie życie u boku Dariusza Pachuta.

Doda i Emil Stępień

Doda vs Agnieszka Woźniak-Starak i Emil Haidar

Zacznijmy od sporu artystki ze znaną dziennikarką. Doda wielokrotnie podkreślała, że nie podobają jej się wypowiedzi Agnieszki Woźniak-Starak na jej temat. Najgłośniejsza jednak była bójka w toalecie z udziałem znanych pań. Mowa o "aferze kiblowej", która miała swój finał w sądzie. Najpierw Woźniak-Starak zadrwiła z upadku Dody podczas koncertu na dożynkach w Mszanie, więc ta postanowiła jej się odwdzięczyć. W 2014 roku podczas gali wręczenia Klapsów mogliśmy zobaczyć dwie zainteresowane "w akcji". Przed zakończeniem wydarzenia doszło do nieprzyjemności. - Doda popchnęła mnie na oczach innych. Postanowiłam jednak nie reagować na tego typu zaczepki - wyznała Woźniak-Starak Plejadzie. Podczas afterparty z kolei miał dojść do poważniejszych rękoczynów. - W pewnym momencie Szulim poszła do łazienki, a zaraz za nią ruszyła Doda ze swoją świtą. Tam musiało dojść do niezłego spięcia, bo było tylko słychać krzyki i wrzaski. Nagle z łazienki wybiegła dziewczyna Antka Królikowskiego, krzycząc na cały klub "Doda bije się z Szulim!". Po może pięciu minutach Agnieszka wyszła z łazienki, cała potargana, oblana wodą i z rozmazaną szminką wyszła z klubu. Doda, jak gdyby nigdy nic, wróciła do swojej loży i kontynuowała zabawę - relacjonował informator Party. W 2016 roku artystka została uznana winną pobicia Agnieszki Woźniak-Starak, ale kilka miesięcy później uznano jednak Dodę za winną jedynie ataku pistoletem na wodę...

Emil Haidar to natomiast były partner wokalistki, z którym ta również trafiła do sądu. W mediach była mowa o groźbach, żądaniu zwrotu pierścionka zaręczynowego, a także o niszczeniu mienia. Artystka nie przyznała się do tego, że "nakłaniała (...) bezpośrednich wykonawców (...) do zmuszania Emila H. do określonego zachowania, poprzez kierowanie wobec niego gróźb bezprawnych oraz wywierania przy użyciu groźby bezprawnej wpływu na Emila H. jako świadka i oskarżyciela w postępowaniach, w których stroną jest Dorota R.". W 2022 roku doczekaliśmy się oświadczenia, które wokalistka z dumą udostępniła na Instagramie. "Sad uznał, że Doda nie mogła popełnić czynu zarzucanego jej przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie" - mogliśmy przeczytać.

Doda, Agnieszka Woźniak-Starak - spór

Doda i konflikt z reżyserem TVP. "Mówi do mnie: Wyp*****laj"

Spór z 2023 roku między wokalistką a Mikołajem Dobrowolskim miał miejsce tuż przed słynnym festiwalem w Opolu. - Jestem tak roztrzęsiona, że to jest po prostu koniec, nie? Skończyliśmy nagrywać wizualizacje do Opola. Jest tak okropna atmosfera. Reżyser przyszedł, ani dzień dobry, ani pocałuj mnie w d***. Od początku negatywnie nastawiony. Mówi do mnie: Wyp*****laj. Odp***dol się, rób sobie sama festiwal - mówiła Doda na InstaStories, zalewając się łzami. Finalnie show Rabczewskiej na opolskiej scenie udało się, a wspomniany reżyser nie tylko przeprosił gwiazdę, ale i został odsunięty od obowiązków. Więcej o tym przeczytacie tutaj, a po zdjęcia zapraszamy do galerii.

Doda podczas konferencji związanej z festiwalem w Opolu