Magda Narożna to istna wyjadaczka sceny disco polo. Piosenkarka zespołu Piękni i Młodzi ma wielu fanów, którzy od początku śledzą jej karierę. W życiu prywatnym Narożna spełnia się jako narzeczona Krzysztofa Byniaka, kolegi ze szkoły podstawowej, z którym związała się po rozpadzie pierwszego małżeństwa. Od jakiegoś czasu pojawiały się plotki o rzekomym kryzysie w związku pary. Piosenkarka łączona była nawet z innym mężczyzną - Pawłem Góralem znanym z "M jak miłość".

REKLAMA

Zobacz wideo Karolina Gilon przyznaje, że jest zakochana! Wiemy, jak poznała się z partnerem

Magda Narożna pokazała ukochanego. Już od dawna plotkowano o jej nowej miłości

Nowe zdjęcia na profilu Magdy Narożnej powinno jednak rozwiać wszelkie wątpliwości o rzekomym kryzysie w związku. "Kocham cię bardzo. Szczęśliwych walentynek!" - napisała piosenkarka, dodając zdjęcie z Krzysztofem Byniakiem. Magda Narożna jakiś czas temu opowiedziała dla portalu Shownews.pl, że świadomie przestała informować o swoim związku w sieci. Powodem były przykre komentarze od obserwatorów. "Ja myślę, że trzeba mieć zdrowy rozsądek do wszystkiego. Wcześniej dzieliliśmy się dużo więcej, ale od życia dostaliśmy tyle kopów, tyle złych ludzi nam bardzo źle życzy, że naprawdę to nie jest nam potrzebne. Zwyczajnie" - wyjaśniła Narożna.

Magda Narożna pokazała ukochanego. Już od dawna plotkowano o jej nowej miłości Magda Narożna pokazała ukochanego. Już od dawna plotkowano o jej nowej miłości, fot. Instagram @magda_pim

Magda Narożna lubi eksperymentować z wizerunkiem

Magda Narożna niedawno skończyła 35 lat. Na przestrzeni lat jej wizerunek mocno ewoluował. Wokalistka już jakiś czas temu wyznała, że w drodze po lepsze samopoczucie zmieniła styl życia, a co za tym idzie - sylwetkę. Po metamorfozie często zwraca się do fanów za pośrednictwem Instagrama, gdzie motywuje i zdradza szczegóły pracy nad wymarzoną figurą. Nic dziwnego, że dziś sięga też po znacznie bardziej odważne kreacje, niż dawniej. W show-biznesie zaistniała jako platynowa blondynka, a zaczesana do góry grzywka stała się jej znakiem rozpoznawczym. Zanim stała się sławna, jej włosy były jednak całkowicie ciemne. Kolejno miała na głowie irokeza, długie warkoczyki, grzywkę, loki... Zdjęcia piosenkarki na przestrzeni lat udowadniają, że fryzura to element, z którym lubi eksperymentować najbardziej.