Jeszcze kilka miesięcy temu w mediach głośno było o związku Allana Krupy i Angeliki Dziedzic, która rozwija karierę jako tiktokerka. Niestety w sierpniu ubiegłego roku związek pary się zakończył, co syn Edyty Górniak potwierdził w rozmowie z Plejadą. Raper zdołał już sobie poradzić z rozstaniem, a nawet znaleźć nową partnerkę. Jak czytamy w "Rewii", Krupa ma spotykać się z Nicol Pniewską - córką milionera Barta "Highbart" Pniewskiego. Brukowiec donosi, że zakochani mają poważne plany na wspólną przyszłość.

Allan Krupa planuje ślub z córką milionera? Edyta Górniak była świadkiem deklaracji

"Rewia" donosi, że wraz z początkiem lutego Edyta Górniak wyleciała do Monako, aby odwiedzić rodzinę Pniewskich w ich posiadłości. "Pobyt Edyty w Monako może oznaczać, że niezwykle serio potraktowała życiowe decyzje syna i zjawiła się tam po to, by poznać bliżej rodzinę, z którą od kilku miesięcy mieszka jej jedynak" - czytamy. Brukowiec twierdzi, że para ma w planach wspólną przyszłość i zaręczyny. "Nicol i Allan bardzo poważnie traktują swój związek, planują zaręczyny, a niebawem też ślub. Edyta Górniak, która bardzo chroni swoją prywatność, była świadkiem ważnych deklaracji syna, co do ich wspólnego życia. Szczegóły tych postanowień trzyma na razie w tajemnicy" - donosi "Rewia".

Menadżerem Allana Krupy jest ojciec Nicol - Bart Pniewski

Co więcej, obecnym menadżerem Allana Krupy ma być Bart Pniewski - ojciec Nicol. Pniewski jest stylistą, pasjonatem mody, kolekcjonerem luksusowych butów, a także twórcą internetowym znanym w sieci jako Highbart. Bardzo głośno zrobiło się o nim jesienią 2021 roku, gdy udało mu się wkręcić media, że Polskę rzekomo odwiedził Kanye West. Internetową karierę robi nie tylko sam Highbart, ale też jego dwoje dzieci - Xavier i Nicol. Córka Pniewskiego także jest influencerką z pokaźną liczbą niemal 160 tys. obserwujących na TikToku, a oprócz tego próbuje swoich sił w branży muzycznej. Syn Edyty Górniak chętnie i często komentuje także posty Nicol, a niedawno wrzucił także ich wspólny kadr w romantycznych objęciach.

Edyta Górniak i Allan Krupa Ila lat ma Edyta Górniak? Syn składa jej życzenia urodzinowe; Fot. KAPIF