Polsat postanowił świętować walentynki emitując 14 lutego koncert "Cudowna jest miłość". Wydarzenie poprowadzili Paulina Sykut-Jeżyna i Kamil Baleja. Z kolei na scenie gwiazdy zaśpiewały największe miłosne hity. Wystąpiły takie sławy, jak: Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Urszula, Kuba Badach, Kamil Bednarek, Piotr Cugowski, Dawid Kwiatkowski, Grzegorz Hyży, Kuba Szmajkowski, Oskar Cyms, Malik Montana, Smolasty oraz Roksana Węgiel. Ta ostatnia zachwyciła nie tylko głosem, ale także stylizacją.

REKLAMA

Zobacz wideo Roksana Węgiel w szczerym wyznaniu: Bóg dawał nam wiele znaków

Roksana Węgiel zachwyciła czerwoną kreacją

Roksana Węgiel podczas koncertu "Cudowna jest miłość" wystąpiła dwukrotnie. To ona w duecie z Oskarem Cymsem otworzyła wydarzenie zruszającym przebojem Zdzisławy Sośnickiej i Zbigniewa Wodeckiego "Z tobą chcę oglądać świat". Później wystąpiła solo z największym hitem Edyty Bartosiewicz "Ostatni". Wokalistka pojawiła się na scenie w dopasowanej czerwonej sukni bez ramiączek. Kreacja pięknie podkreślała talię 19-latki. Uwagę zwracał również wspaniały czerwony tren. Całość w połączeniu z butami na obcasach sprawiła, że Węgiel nabrała posągowej wręcz postawy. Do tego wyrazisty makijaż i rozpuszczone włosy. Całość prezentowała się bardzo elegancko i dojrzale. Klasa. Zdjęcia Roxie znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.

Jak wypadła Roksana Węgiel? Internauci podzieleni

Warto dodać też, że drugi z występów Roksany Węgiel trafił na media społecznościowe Polsatu. Widzowie szybko zaczęli komentować to, jak młodziutka wokalista wykonała kultowy już utwór o rozstaniu. Internauci nie byli zgodni i podzielili się na dwa obozy. Jedni chwalili Węgiel, drudzy podeszli do jej występu sceptycznie. "Zaśpiewała pięknie", "Piękny głos" - pisali jedni na fanpage'u Polsatu. Drudzy z kolei nie byli ukontentowani. "Chyba Roksi ma dzisiaj słabszy dzień" - czytamy. A jak wam podobał się występ Roksany Węgiel? Poniżej możecie go obejrzeć. ZOBACZ TEŻ: Tak wyglądały zaręczyny Roxie Wegiel i Kevina Mgleja. "To odbywało się w lesie"