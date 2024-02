Walentynki u gwiazd jak zwykle nie zawiodły. Wiele sław chwali się podarunkami od swoich partnerów i tym, jak spędza tegoroczne święto zakochanych. U Dowborów humor dopisuje także i tego dnia. Para pokazała na Instagramie filmik z walentynkowego wyjścia. Niestety, musiało obyć się bez kwiatów i świec.

Zobacz wideo Dowbor zabiera głos po zwolnieniu Kurzopków

Joanna Koroniewska na walentynkach z Dowborem. "Na śniadaniu praca, a nie romantyczny poranek"

Para słynie z dużego dystansu do siebie, co można zauważyć w każdym poście. Co zakochani robili w walentynki? Aktorka miała problemy z głosem, dlatego obyło się bez romantycznego anturażu. "Jakie macie plany na walentynki?! Bo u nas randka podczas leczenia głosu. Ale to wcale nie dlatego, że zbyt dużo krzyczę… tzn. trochę krzyczę, ale nie z tego powodu straciłam głos!" - zaczęła Koroniewska na Instagramie. "Kwiatków nie było. Na śniadaniu praca, a nie romantyczny poranek. To chociaż w takim miejscu Maciej Dowbor mnie za rękę potrzymał. Trzymajcie kciuki! Gram dziś aż dwa spektakle! No i miłych walentynkowych randek wam życzymy!" - dodała następnie. Humorystyczny filmik jak zwykle zebrał wiele komentarzy. Internauci w większości są zachwyceni poczuciem humoru pary. Współczują przy okazji aktorce, że ta straciła głos.

Asia dużo zdrowia. Twój Walenty bardzo ciebie kocha - napisała jedna z fanek.

Joanna Koroniewska o tym, jak naprawdę wygląda jej związek z Dowborem

W tej relacji emocji nie brakuje. - Od 20 lat ta miłość jest bardzo nieprzewidywalna. Ścieramy się ze sobą niemal każdego dnia. Pewnie dlatego jest między nami ogień. Ważne jest to, że każde z nas ma swoją pracę i przez to jesteśmy w stanie fascynować się nawzajem. Wciąż nie wiemy o sobie wszystkiego - wyznała Koroniewska dla "Twojego Imperium". - Myślę, że wzajemnie potrafimy się zaskoczyć. Maciek ma wiedzę niemal na każdy temat, a ja z kolei nie jestem nudnym przypadkiem żony i uprawiam ciekawy zawód - ostatnio wystąpiłam w filmie fabularnym, co nie zdarza się zbyt często. Jednak my naprawdę nie jesteśmy przykładnym małżeństwem, tak samo, jak nie wyglądamy idealnie. Nie jestem też wzorową mamą i żoną, ale staram się dochodzić do ideału. Umiem przyznawać się do błędu i przepraszać. Całe szczęście, w naszej rodzinie robi to każdy. To chyba najważniejsze - dodała aktorka. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

Joanna Koroniewska, Maciej Dowbor o związku KAPiF.pl