Trwają rewolucje w Radiu Zet. Niedawno po sześciu latach ze stacji odeszła Joanna Mąkosa. - Z początkiem marca podejmę się nowych wyzwań - powiedziała dziennikarka. Ze współpracy z Radiem Zet zrezygnował również Rafał Miżejewski, który jest teraz reporterem w TVP Info. To nie koniec zmian. W mediach pojawiła się informacja, że wkrótce ze stacji zniknie kolejny pracownik. Reporter potwierdził te doniesienia i opowiedział o planach na przyszłość. Pojawiły się również pogłoski o jego nowym miejscu pracy.

Jacek Czarnecki kończy współpracę z Radiem Zet. "Firma próbowała mnie przekonać, żebym został"

To już oficjalne, że Jacek Czarnecki odchodzi z Radia Zet. Pracował jako reporter w stacji od 2000 roku. Głównie zajmował się tematyką polityczną. Czarnecki osiągał sukcesy w branży. W 2015 roku otrzymał nagrodę Grand Press w kategorii News. Odejście ze stacji potwierdził w rozmowie z Wirtualnymi Mediami. Poinformował, że zakończył współpracę w miłej atmosferze. Stacja próbowała przekonać go do zostania, ale podjął już decyzję. - To jest nowe wyzwanie, które chce podjąć po prawie 25 latach pracy w Radiu ZET. Choć firma próbowała mnie przekonać, żebym został, to bardzo miło się ze mną rozstali, bez stawiania jakichś zaporowych warunków. Wszystko jest super. Jeszcze jestem na antenie Radia Zet i jestem pracownikiem Radia Zet. To jest kwestia dokończenia mojej pracy i rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą - powiedział dla Wirtualnych Mediów. Jacek Czarnecki pracę w Radiu Zet na rozpoczął w 1992 roku, ale wówczas został tam przez kilka miesięcy, Do stacji wrócił w 2000 roku i związany był z nią do dziś. Po zdjęcia zapraszamy do galerii na górze strony.

Jacek Czarnecki Fot. @Radio Zet / YouTube / screenshot

Jacek Czarnecki zostanie wicedyrektorem radiowej Jedynki? Skomentował

W sieci pojawiły się informacje na temat nowego miejsca pracy Jacka Czarneckiego. Jak podaje Pressserwis, dziennikarz ma zostać jednym z dwóch wicedyrektorów radiowej Jedynki. Czarnecki postanowił wypowiedzieć się na temat plotek. Nie zdementował ani nie potwierdził spekulacji. Odpowiedział krótko. - Nie będę komentował mojego nowego miejsca pracy - powiedział dziennikarz. ZOBACZ TEŻ: Szymon Majewski stracił program. Jego audycja po ośmiu latach znika z rad