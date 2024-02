Część fanów Roxie Węgiel było zaskoczonych, kiedy zobaczyli pierścionek zaręczynowy na jej palcu. "Kilka miesięcy temu powiedziałam 'tak'! Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, ale dzięki miłości możemy pojąć wszystko. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że chcesz spędzić z kimś resztę życia, chcesz, aby reszta życia zaczęła się tak szybko, jak to możliwe... Dziękuję, że jesteś" - napisała piosenkarka na Instagramie w poście, na którym widać ozdobny pierścionek. Jesteście ciekawi, w jaki sposób Mglej oświadczył się ukochanej?

Roksana Węgiel i Kevin Mglej o zaręczynach. W końcu wyznali prawdę

Para niedawno udzieliła pierwszego wspólnego wywiadu. Nie zabrakło w nim romantycznych wątków, między innymi tematu zaręczyn. - Zrobił mi strasznego pranka. To odbywało się w lesie, tylko w pięknym domku, cudownie zaaranżowanym. Wnętrze było bardzo artystyczne. W środku były rzeźby, było pięknie, romantycznie. To był cudowny moment. Ale sprankował mnie naprawdę mocno - wyznała Węgiel w RMF FM. Widać, że ich miłość kwitnie każdego dnia, co możemy zauważyć najczęściej na Instagramie. Wokalistka nie szczędzi zdjęć z ukochanym, co często podgrzewa polski internet. Z kolei z wywiadów możemy dowiedzieć się tego, że Węgiel jest pewna miłości do Mgleja.

Nikogo i niczego w życiu nie byłam tak pewna, jak tej relacji. Bardzo mnie wspiera i rozumie. Jest moją bezpieczną przystanią, do której zawsze chcę wracać, kiedy wzbierają falę show-biznesu - wyznała z kolei w Plejadzie.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej na evencie KAPiF.pl

Roksana Węgiel o planach ślubnych z Mglejem

Zakochani planują wziąć ślub kościelny. - Wiara jest nam bardzo bliska: zarówno ja, jak i Kevin jesteśmy bardzo wierzący, i nie wyobrażam sobie inaczej brać ślubu. (...) Kiedy jesteś osobą wierzącą, to tylko kościelny, ponieważ o to chodzi w tym sakramencie, żeby w tym wszystkim uczestniczyć przed ołtarzem i przed Bogiem sobie złożyć to "przysięgam" - zaznaczyła Roksana Węgiel w rozmowie z shownews.pl. Po zdjęcia pary zapraszamy do galerii na górze strony.

Kevin Mglej i Roxie Węgiel na evencie KAPiF.pl