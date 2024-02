Krzysztof Ibisz jest znanym i lubianym prezenterem telewizyjnym. Sporo fanów interesuje się także jego życiem prywatnym. Nic w tym dziwnego, bowiem gwiazdor aż trzykrotnie stawał na ślubnym kobiercu. Obecnie związany jest z 27 lat młodszą Joanną Kudzbalską. Para pobrała się w 2021 roku. Bez wątpienia spore kontrowersje wokół tego związku wzbudza znacząca różnica wieku. W środę 14 lutego, z okazji walentynek małżeństwo podzieliło się wyjątkowym nagraniem. Tym sposobem dokładnie wyjaśnili, jakie mają do tego podejście.

Krzysztofa Ibisza i Joannę Kudzbalską dzielą prawie trzy dekady. Takie mają do tego podejście. "Córka, czy żona?"

Krzysztof Ibisz i Joanna Kudzbalska zamieścili na Instagramie zabawne, a jednocześnie wymowne nagranie. "Często nas o to pytacie, więc odpowiadamy. Udanych walentynek" - napisali pod postem. Na filmie odnieśli się do dzielącej ich różnicy wieku. - Cześć! Od czterech lat jesteśmy razem w związku. To oczywiste, że chociaż raz dziennie ludzie pytają mnie, czy jestem córką, czy żoną - zaczęła Joanna, po czym dołączył się Krzysztof. - To oczywiste, że Asia jest córką - zaczął i dodał żartobliwie: - Na szczęście nie moją - wyjaśnił z uśmiechem na twarzy. Nagranie możecie zobaczyć na dole strony.

Krzysztof Ibisz i Joanna Kudzbalska zamieścili wymowne nagranie. Internauci nie kryją podziwu. "Cudowni jesteście!"

Pod opublikowanym postem niemalże od razu aż zaroiło się od komentarzy. Internauci byli zachwyceni udostępnionym nagraniem. Pochwalili parę za poczucie humoru oraz luźne podejście do sprawy. Życzyli także dużo miłości i udanych walentynek. "Mega! Ale fajnie to zrobiliście. Super wyglądacie razem i najważniejsze, że jesteście szczęśliwi, raz pokazując, przez to innym, że nie ważny jest wiek, tylko połączenie" - napisała jedna z internautek. "Świetne poczucie humoru. Dużo miłości" - dodała kolejna. "Cudowni jesteście!" - stwierdziła następna. "Świetnie się na was patrzy... miłych walentynek" - podsumowała jeszcze jedna. A wy co o tym sądzicie? Więcej zdjęć pary znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.