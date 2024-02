Aktorka wiedzie szczęśliwe życie u boku przedsiębiorcy Oskara Wojciechowskiego. Para mieszka razem z córką w dużym domu, którego luksusowe wnętrze możemy podglądać na Instagramie. Część internautów wciąż zastanawia się, czy Halejcio z partnerem korzystają ze świadczenia 500 plus. Narzeczeństwo zabrało głos w sprawie.

Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski o 500 plus. "Na pewno inni potrzebują tych pieniędzy bardziej"

Rodzice małej Nel jak się okazuje, nie są beneficjentami rządowego programu. Wybrzmiało to w pierwszym wspólnym wywiadzie dla Żurnalisty. - Nigdy nie braliśmy 500 plus i nie mamy zamiaru. Ludzie zawsze pytają, ale dlaczego? Dają, to trzeba brać. (...) Jeżeli uważamy, że te 500 zł, no nie ukrywajmy, jakoś nic w naszym życiu nie zmieni. Na pewno inni potrzebują tych pieniędzy bardziej. Dlaczego mamy nadwyrężać budżet państwa na rzeczy, bo nam się należy, to weźmiemy, bo wszyscy biorą - wyznał Wojciechowski. Halejcio dodała, jakie wady dostrzega w tego typu udogodnieniu. - Ten system nam się nie podoba. Jeśli potrzebujesz, powinno państwo ci zapewnić tak, żebyś miała ten komfort. A jeśli masz na tyle, to dla ciebie nie - zaznaczyła.

Klaudia Halejcio szczerze o macierzyństwie. W opiece nad córką nie pomaga jej niania z zewnątrz

Aktorka może liczyć na wsparcie swojej mamy. Kiedy Halejcio i jej partner są zajęci życiem zawodowym, do małej Nel przychodzi babcia. Dlaczego gwiazda nie zdecydowała się na zatrudnienie opiekunki? - Taka ciekawostka, którą wszyscy podbijają - czy ja mam nianię na całą dobę. No niestety nie mam niani i nawet nie chciałabym mieć, ponieważ dla mnie to jest trudne oddać dziecko w obce ręce. Ja jestem zazdrosna nawet, jak ktoś ją bierze. Pomaga mi moja mama, czasami pomaga też mama Oskara, ale niestety ona nie mieszka w Warszawie, więc nie mamy takiego luksusu, żeby była częściej - wyznała aktorka na Instagramie. Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii na górze strony.

