Kaszewiak miał drobny wypadek w walentynki. "Zabezpieczenie to podstawa"

Piotr Kaszewiak jest uwielbiany przez widzów "Sprawy dla reportera", gdzie udziela bezpłatnej pomocy prawnej bohaterom odcinków. Zawsze wykazuje się ogromną cierpliwością i pokładami empatii. Chociaż kojarzony jest głównie z występami w TVP, pojawiał się także jako ekspert w TVN czy Polsacie. Jego życiową partnerką jest Iga Parada, również prawniczka, która wypowiadała się m.in. w "Pytaniu na śniadanie". Piotr Kaszewiak jest także aktywny w mediach społecznościowych. W walentynki podzielił się nietypowym postem ze zdjęciami stłuczonej szyby w samochodzie, a przy okazji rozprawiał na temat... bezpiecznego stosunku.

Piotr Kaszewiak miał niemiłą przygodę w walentynki. "Szyba opadła i nie chce się podnieść"

Na Instagramie Piotra Kaszewiaka pojawiły się zdjęcia, na których dumnie pozuje przy oknie auta zaklejonego taśmą. Adwokat opublikował też nagrania, na których prowadzi samochód z takim zabezpieczeniem. Wydarzenie miało miejsce 14 lutego, więc nie mógł nie odnieść się do święta zakochanych. Wpis zaczął, zwracając się do "drogich dzieci" i informując, że "rodzice prosili go, aby opowiedział o bezpiecznym stosunku".

Mnie akurat dzisiaj szyba opadła i nie chce się podnieść, ale jak widzicie zabezpieczenie to podstawa! Bawcie się dobrze i mądrze. (Boże, jaki hałas!)

- napisał. "Nie wierzę, Cesarz palestry z ceratą w oknie", "Wiatr we włosach. Prawie jak cabrio", "Te zabezpieczenie jakieś liche panie Piotrze", "Z takim zabezpieczeniem to mecenas daleko nie zajedzie. Jednak pomysł zacny" - komentują rozbawieni internauci.

Piotr Kaszewiak musiał walczyć ze stłuczoną szybą w samochodzie. Wiemy, co się stało

Jak udało się nieoficjalnie dowiedzieć Plotkowi, szyba w samochodzie Piotra Kaszewiaka pękła, gdy wjechał na parking do galerii handlowej. Na szczęście było to bezpieczne miejsce i mógł szybko zaopatrzyć się w folię malarską i taśmę. Po więcej zdjęć Piotra Kaszewiaka zapraszamy do galerii na górze strony.