Paweł Wawrzecki poślubił milionerkę. Teraz mogą mieć problemy

Paweł Wawrzecki to polski aktor filmowy oraz teatralny, prezenter telewizyjny i artysta kabaretowy. Grał w najsłynniejszych polskich serialach, takich jak "Złotopolscy", "Graczykowie", "Kowalscy kontra Kowalscy" czy "Daleko od noszy". Od kilku lat aktor mieszka w Stanach Zjednoczonych, ponieważ to tam poznał swoją ukochaną Izabelę Roman, której majątek ma wynosić nawet 100 mln dolarów.

Paweł Wawrzecki ma problemy. Może stracić dom na Florydzie

Izabela Roman ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku, ale ostatecznie to branża farmaceutyczna zapewniła jej ogromne pieniądze i dostatnie życie. Portal ShowNews podaje, że jej majątek ma wynosić nawet 100 mln dolarów. Niedawno "Dobry Tydzień" donosił, że bizneswoman miała sprzedać za dwa mln dol. dom, z którym była bardzo związana. Wtedy zaczęło się mówić o powrocie Wawrzeckiego do Polski. Tymczasem na jaw wychodzą kolejne problemy. Ukochana aktora miała lata temu kupić dom na Florydzie wspólnie z siostrą i jej mężem. Małżeństwo siostry jednak się rozpadło, a były szwagier rzekomo zaczął rościć sobie prawa do własności domu. Miał chcieć szybko ją sprzedać, by spłacić długi, jednak nie udało mu się tak łatwo przechytrzyć sióstr. O tym, co dalej stanie się z posiadłością ma zdecydować jednak sąd. Wtedy również okaże się, czy znany Wiesław Gabriel ze "Złotopolskich" pożegna się ze stanem wiecznego słońca.

Paweł Wawrzecki grał spektakl w USA. Tam poznał drugą żonę-multimilionerkę

Paweł Wawrzecki żonaty był z Barbarą Winiarską (siostrą Marii Winiarskiej, mamy Zofii Zborowskiej i żony Wiktora Zborowskiego). Niestety, kobieta w 2002 roku zmarła na tętniaka mózgu. Aktor został wówczas sam z córką, chorą na porażenie mózgowe, którą musiał się opiekować. Następnie związał się z nieżyjącą już Agnieszką Kotulanką (znaną z serialu "Klan"), jednak romans ten nie trwał długo. Ostatecznie szczęście znalazł przy pochodzącej z Polski, a mieszkającej od lat na obczyźnie Izabeli Roman. Para poznała się w Ameryce, do której Wawrzecki przyleciał ze spektaklem Teatru Kwadrat. Pobrali się w 2009 roku. Wtedy Wawrzecki dzielił życie między USA i Polskę (zw względu na córkę). W 2019 roku zamieszkali razem na stałe. Więcej zdjęć Pawła Wawrzeckiego znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

fot. kapif