Majątek Elżbiety Witek. Sporo wzrósł przez lata. Takim samochodem jeździ

Na 14 lutego zaplanowano kolejne przesłuchanie komisji śledczej ds. wyborów kopertowych. Na posiedzeniu jest badana legalność, prawidłowość i celowość działań podjętych w sprawie przeprowadzenia wyborów prezydenta w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego. W środę przed komisją stanęła Elżbieta Witek, była marszałkini Sejmu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. - Jarosław Kaczyński nie nalegał, żeby te wybory się odbyły. Nie wiem, kto ostatecznie podjął decyzję o organizacji wyborów - mówiła podczas przesłuchania. Jako posłanka Elżbieta Witek była zobowiązana do składania oświadczenia majątkowego, stąd znane są jej zarobki.

Oświadczenie majątkowe Elżbiety Witek. Ile zarobiła w 2023 roku?

W 2023 roku Elżbieta Witek wykazała, że posiada 25 tys. zł oszczędności oraz 200 euro. Wartość posiadanych przez nią nieruchomości to 350 tys. zł. Jest także razem z mężem współwłaścicielką mieszkania o wartości 30 tys. złotych, będącym spadkiem po teściach. Jeśli chodzi o zarobki Witek, otrzymała 234 tys. zł wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji marszałkini Sejmu, 40 tys. zł diety parlamentarnej i 58 tys. zł emerytury. Była marszałkini Sejmu posiada również model Fiata Tipo z 2019 r., który jest "współwłasnością majątkową małżeńską".

Majątek Elżbiety Witek wzrósł od 2019 roku

Gdy w 2019 roku Elżbieta Witek została marszałkinią Sejmu, również musiała złożyć oświadczenie majątkowe. Dowiadywaliśmy się z niego, że ma 1200 złotych i 200 euro oszczędności. Wykazała też, że wspólnie z mężem posiada mieszkanie o powierzchni 63 m kw., wycenione na ok. 170 tys. zł oraz połowę drugiego mieszkania wartego ponad 30 tys. złotych. A jak wyglądały zarobki Elżbiety Witek? Wynagrodzenie za pracę w kancelarii premiera wynosiło 61 tys. złotych, dieta parlamentarna 30 tys. i 81 tys. zł uposażenia poselskiego. Do tego dostała też 44 tys. zł emerytury. Od 2019 roku do 2024 roku Elżbiecie Witek udało się także spłacić kredyty, które wynosiły ponad 57 tys. złotych. Widzimy więc, że oszczędności i majątek polityczki znacznie wzrósł.