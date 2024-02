Doda pokazała mieszkanie. Luksus i marmury, ale... "Czy ktoś tam sprząta?"

Doda postanowiła podzielić się częścią swoich czterech ścian z obserwatorami. Na Facebooku pojawił się krótki filmik z wieszaniem telewizora, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak na co dzień mieszka piosenkarka. Niektórzy nie zwrócili jednak uwagi na wnętrza, a konkretnie na to, w jakim są stanie.

Doda pokazała mieszkanie, a internauci pytają o bałagan

Podczas gdy mężczyźni montowali telewizor, Doda postanowiła nakręcić część ich pracy, przy okazji prezentując swoje miejsce zamieszkania. Z pewnością możemy zauważyć, że wnętrze jest z kategorii tych nowoczesnych. Już po pierwszym kadrze widać, że wokalistka ma również piętro, na które prowadzą białe, podwieszane schody. Całe pomieszczenie, gdzie siedzi Doda, to salon, który połączony jest z kuchnią. W części kuchennej znajdują się czarne, połyskające meble, a na środku znajduje się szara, marmurowa wyspa, przy której można usiąść. Wisi nad nią srebrny okap. W części dziennej stoi sporych rozmiarów, jasna kanapa narożna, na której leżą poduszki i narzuty o zbliżonej kolorystyce. Widać było także sporą kolekcję świeczek. Przy sofie stoi komoda, na której znajdują się ramki ze zdjęciami. Telewizor wisi na czarnej ścianie, a pod nim znajduje się antyrama z płytami Dody. Nie można też przeoczyć stołu, przy którym stoją biało-srebrne krzesła o zaokrąglonych oparciach. Na oknach wiszą szare zasłony i rolety. W pomieszczeniu znajduje się także klimatyzacja, pod którą można zauważyć obraz w złotej ramie. Całe pomieszczenie przepełnione jest różnego rodzaju płótnami. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Internauci zwrócili jednak uwagę na to, że w domu panuje spory...bałagan. Jedna z kobiet skomentowała: "A czy ktoś tam sprząta?".

Fot. facebook.com/officialdoda

Doda przyznała, że założyła byłemu partnerowi podsłuch

Od jakiegoś czasu Dorota Rabczewska prowadzi na antenie radia RMF FM swój autorski program o nazwie "Dodaphone". W ramach rozmów z piosenkarką, fani mogą powiedzieć, co im leży na sercu. Tym razem chodziło o zbyt bliskie relacje partnerów z ich mamami. Doda nazwała ten odcinek toksyczne trójkąty w związkach. W trakcie programu przyznała się, że zamontowała podsłuch u jednego z byłych partnerów. To, co usłyszała, zwaliło ją z nóg.

Miałam faceta, który był totalnie uzależniony od alkoholu. Oczywiście jego matka go kryła, mówiąc, że jest w szoku (...). I nagrała mi się ich rozmowa telefoniczna, gdzie ona mówiła do syna: "Ukrywaj to! Ona się nie może dowiedzieć, że już jesteś na trzecim odwyku. Nasza rodzina jest najważniejsza. Zrób z niej wariatkę. Z niej trzeba zrobić wariatkę. Uda nam się to. Nasza rodzina jest jak pięść, a ona jest nikim

- cytowała na antenie piosenkarka.

Fot. https://www.instagram.com/dodaqueen/