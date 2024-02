Kate Winslet to uznana brytyjska aktorka, która na koncie ma wiele doskonale przyjętych przez krytykę ról. 48-letnia Brytyjka zaczynała swoją karierę na początku lat 90. i od tamtej pory nie zwalnia tempa. Popularność przyniosła jej kreacja Rose w hicie "Titanic", gdzie zagrała u boku Leonardo DiCaprio. Od tamtej pory pojawiła się w "Drodze do szczęścia", "Zakochanym bez pamięci", "Lektorze" czy "The Holiday". Jak bardzo zmieniła się na przestrzeni lat, odkąd po raz pierwszy zobaczyliśmy ją na dużym ekranie?

Kate Winslet na przestrzeni lat się zmieniła. Po rudościach dziś ani śladu

Kate Winslet na przestrzeni lat spoważniała, co w naturalny sposób związane jest z wiekiem. Zmieniła także nieco fryzurę - w roli Rose z "Titanica" zapamiętaliśmy ją jako rudowłosą piękność, a dziś jest wierna odcieniom ciemnego blondu. Aktorce na twarzy wciąż towarzyszy tak samo promienny uśmiech, którym potrafi oczarować publiczność. Więcej zdjęć Kate Winslet znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

Kate Winslet na przestrzeni lat się zmieniła. Tuż po "Titanicu" nie udźwignęła sławy. "To było okropne"

Kate Winslet udzieliła niedawno wywiadu, w którym wspomniała początki swojej wielkiej popularności tuż po "Titanicu". Mówiła, że wielu dziennikarzy dziwiło się, że aktorka po zagraniu w tak ogromnym hicie, decyduje się przyjmować role w mniejszych produkcjach. Aktorka przyznała, że robiła to z pełną świadomością, gdyż nie czuła się komfortowo, będąc cały czas na świeczniku. - Bycie sławną było okropne - wyznała. Laureatka Oscara podkreśla jednocześnie, że była bardzo szczęśliwa z sukcesu "Titanica", choć zainteresowanie jej osobą na początku trochę ją przerosło. - Oczywiście byłam wdzięczna za to wszystko - powiedziała dla portalu Net-a-Porter. - Miałam dwadzieścia kilka lat i udało mi się wynająć mieszkanie. Ale nie chciałam, żeby mnie śledzili, jak dosłownie karmię kaczki... - żali się artystka. ZOBACZ TEŻ: Znacie "Titanica" na pamięć? Te wpadki mogły wam umknąć. Wędrujący pieprzyk Rose to dopiero początek

