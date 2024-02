Plotek już jakiś czas temu donosił, że Danuta Holecka ma być niezadowolona z nowych warunków pracy w TV Republika. Nasz informator zdradził, że narzeka na światło, które ma działać na jej niekorzyść. Więcej TUTAJ. Pogodzenie się z nowymi warunkami pracy nie przyszło jednak z czasem. Według tego, co ustaliła "Gazeta Wyborcza", zachowanie byłej szefowej "Wiadomości" się nie poprawiło. "W TVP obsługiwał ją cały sztab ludzi, a u nas programy robi się w kilka osób. Nie ma obsługi dla gwiazd: wizażystki, fryzjera, osoby do podawania kawy. Dla niej to musi być partyzantka" - cytuje swojego informatora gazeta. Zdaje się, że Holecka przed wejściem na antenę sama musi dbać o swój wizerunek. O opinię na temat ubioru i uczesania dziennikarki poprosiliśmy Michała Musiała, modowego eksperta i stylistę fryzur.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Warnke o zmianach w TVP. Płacze za Sylwestrem Marzeń?

Danuta Holecka sama musi zajmować się swoim wizerunkiem? Ocenił ją modowy ekspert

Danuta Holecka w ostatnim czasie na antenie TV Republika kilka razy prezentowała się w dokładnie tych samych stylizacjach. Jak styl dziennikarki ocenia modowy ekspert? - Danuta Holecka zwykle stawia na bezpieczne, niezwracające uwagi stylizacje. Trudno o nich powiedzieć cokolwiek złego, lub dobrego. Po prostu są. Przeciętne, zachowawcze nierzucające się w oczy - powiedział Michał Musiał. Jak ocenia natomiast uczesanie byłej gwiazdy TVP? Ta w ostatnim czasie rozjaśniła włosy i zazwyczaj ma je starannie wyciągnięte na szczotkę. Od lat jest wierna jednej długości, a pasma sięgają jej do ramion. W tym przypadku ekspert ocenił starania Holeckiej, która mimo braku wykwalifikowanego personelu, daje radę sama.

Obecnie była pracownica Telewizji Polskiej wygląda znacznie lepiej. Ciemny kolor włosów, który nosiła przez lata, prezentował się bardzo sztucznie. W jaśniejszej, nieco bardziej rozświetlonej wersji Danuta Holecka wygląda o wiele korzystniej. Twarz wydaje się być bardziej wypoczęta i jest po prostu naturalniej. Zarówno kolor, jak i forma strzyżenia nie są złe. Trudno tu jednak mówić o zabawie modą, czy nonszalancji, jak chociażby w przypadku Moniki Olejnik, ale pamiętajmy, że zawsze może być gorzej

- stwierdził Michał Musiał, modowy ekspert i stylista fryzur.

Danuta Holecka sama musi zajmować się swoim wizerunkiem? Ocenił ją modowy ekspert Danuta Holecka sama musi zajmować się swoim wizerunkiem? Ocenił ją modowy ekspert. Fot. Screen/ 'Wiadomości' TVP/ YouTube/ TV Republika

Danuta Holecka w TV Republika ma sporo do powiedzenia

Danuta Holecka pracuje nad tym, by TV Republika była nowocześniejsza. W kwestii wprowadzanych zmian ma sporo do powiedzenia. Za jej sprawą zmieniła się grafika i czołówka programu "Dzisiaj" z nią w roli głównej. Za jakiś czas ma wyglądać jeszcze lepiej. - Ona uważa, że obecnie stacja w wielu kwestiach trąci myszką i ma wiele problemów technicznych, które trzeba pokonać. (...) Ona jest przyzwyczajona do wysokich technologicznych standardów i służy w tej kwestii merytorycznym wsparciem czy doradztwem. Z nią się każdy liczy, więc może się przyczynić do lepszego odbioru stacji, przynajmniej wizualnie - wyznał informator Plotka. Więcej zdjęć Danuty Holeckiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.