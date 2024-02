Agata i Piotr Rubikowie kilka miesięcy temu przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych. Żona muzyka na bieżąco relacjonuje życie pary na Instagramie. Wygląda na to, że cała rodzina już dobrze zadomowiła się za oceanem i nawet nie myśli o powrocie. Celebrytka przyznała, że wraz z mężem chcą sprzedać swoje warszawskie lokum. "Prawda jest taka, że chcemy go sprzedać. Drogo" - napisała na InstaStories. Więcej przeczytacie tutaj. Agata Rubik właśnie pochwaliła się drobnym sukcesem. Przyznała, że mimo licznych pokus żywieniowych, ma nadal wysportowaną sylwetkę. Inne zdanie na ten temat miała jedna z internautek, które postanowiła "wbić szpilę" influencerce.

Agata Rubik odpowiada na złośliwy przytyk fanki. Krótko i na temat

Agata Rubik opublikowała nagranie, na którym tańczy ze swoją najstarszą córką na florydzkiej plaży. Obie ubrane są w przylegające do ciała komplety w różnych kolorach i świetnie się razem bawią. 14-letnia Helena już dogania wzrostem mamę. Nastolatka niedawno dostała się do wymarzonej szkoły. Aby spełnić to marzenie, musiała pokonać prawie tysiąc rówieśników. Agata Rubik właśnie ogłosiła kolejny sukces. "Ponad pół roku w Stanach i wciąż szczupłe. Dobrego weekendu!" - napisała Agata Rubik. W komentarzach odezwała się jedna z "fanek", która stwierdziła, że modelka nabrała kształtów podczas pobytu za oceanem. "Oj trochę się przytyło" - wytknęła internautka. Agata Rubik często odpowiada na komentarze, które pojawiają się pod jej postami. Nie omieszkała tego zrobić i tym razem. Króciutko podsumowała złośliwy przytyk. "Dziękujemy za darmową diagnozę" - napisała celebrytka. Pod nagraniem w dużej mierze przeważają pozytywne komentarze. "Hela jest przepiękna!", "Jak siostry" - czytamy. Odezwał się też Piotr Rubik. "Pozytywny, uboczny efekt oszczędności" - podsumował.

Agata Rubik dołączyła się do ważnego ruchu. Tak influencerzy wspierają umierającą na raka wokalistkę

Agata Rubik w nagraniu, które opublikowała na Instagramie, użyła piosenki Cat Janice, wokalistki, która od dwóch lat zmaga się ze złośliwym nowotworem. 29-letnia Janice od razu, kiedy dowiedziała się o chorobie, poddała się radioterapii i chemioterapii, ale niedawno okazało się, że ma przerzuty na płucach. Wokalistka przebywa obecnie w domowym hospicjum i przepisała prawa autorskie do wszystkich swoich piosenek siedmioletniemu synowi. Zaapelowała za pośrednictwem TikToka, aby jej najnowszy utwór "Dance Outta My Head" miał jak najwięcej odsłuchań, aby zabezpieczyć przyszłość chłopca. Piosenka jest radosna i influencerzy na całym świecie wykorzystują ją w swoich filmikach, aby wesprzeć wokalistkę. Agata Rubik także w ten sposób okazała wsparcie.