Majdan i Kevin nie zawiedli. Walentynki u Rozenek i Roxie na bogato

Dzień zakochanych to dla wielu świetna okazja, by podarować coś ukochanej osobie. Gwiazdy często stawiają na tradycyjne i ekstrawaganckie prezenty, którymi zaskakują swoje drugie połówki. W tym roku o niespodziankę zadbali Radosław Majdan i Kevin Mglej, którzy sprezentowali swoim ukochanym kobietom spore podarunki.

Radosław Majdan postanowił zaskoczyć żonę przy samochodzie

Tegoroczne walentynki to dla niektórych gwiazd dość skromne święto. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Walentynki 2024 u gwiazd nie na bogato. Biednie jest nawet u Halejcio i Kurzopków [ZDJĘCIA]". Nie jest to jednak odniesienie do byłego bramkarza reprezentacji Polski. Radosław Majdan zaskoczył ukochaną żonę i wręczył jej kwiaty, kiedy ta siedziała w samochodzie w okularach przeciwsłonecznych. Małgorzta Rozenek-Majdan otrzymała naprawdę sporego rozmiaru bukiet z różowych kwiatów złożony z m.in. róż oraz goździków. W ramach podziękowania za niespodziankę para się pocałowała. Sportowiec podpisał post:

Nasze kolejne Walentynki, Pysiuniu. Tym razem z zaskoczenia, ale zawsze z tym samym wielkim poczuciem szczęścia, że mamy siebie

Internauci komentują zdjęcie i są zachwyceni tym, jak i czym zaskoczył małżonkę Majdan. "I to jest na grubo. Piękna miłość, piękny bukiet", "Piękny bukiet", "Bardzo miło się na Was patrzy" czy "Pięknie. Serdeczności dla Państwa".

Kevin Mglej nie zapomniał o ukochanej. Roxie obdarowana

Tegoroczne walentynki do udanych z pewnością zaliczy Roksana Węgiel. Jej narzeczony, a niedługo mąż nie zapomniał o dniu zakochanych. Więcej na temat ślubu Roxie i Kevina przeczytasz w naszym artykule "Roksana Węgiel rozgadała się o ślubie. Wiemy, gdzie się odbędzie. Co za słowa o Kevinie". Mglej postanowił postawić na tradycję i wręczył Roksanie wielki bukiet czerwonych róż, a także dodał do tego kilka balonów w tym samym kolorze w kształcie serc. Piosenkarka postanowiła pochwalić się podarunkiem od ukochanego i dodała na swoim InstaStories zdjęcie z prezentami. Nie obyło się bez komentarza z jej strony: "Nie byłam w stanie podnieść wszystkich róż", co opisuje, jak wielki musiał być bukiet.

Majdan i Kevin nie zawiedli. Walentynki u Rozenek i Roxie na bogato fot. instagram.com/roxie_wegiel, instagram.com/kevinmglej