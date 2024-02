Plotek już w grudniu podawał, że dni Magdaleny Ogórek w TVP są policzone. Więcej TUTAJ. Dziennikarka robiła jednak dobrą minę do złej gry i szła w zaparte, że nie wie nic o tym, aby miała rozstać się z dotychczasowym pracodawcą. Od kiedy nowa władza przejęła stery w TVP, Ogórek przestała pojawiać się na wizji, a jej przepustka do gmachu telewizji została zablokowana. Prezenterka wyjaśniła, że po latach pracy dla publicznego nadawcy, z przyjemnością skorzysta z wolnych chwil. Podkreśliła, że chce skupić się na pisaniu nowej książki. Fani dziennikarki są jednak ciekawi, czy rozważa powrót do telewizji. Magdalena odpowiedziała na pytanie, jednak pozostawiła jeszcze więcej wątpliwości co do jej przyszłości.

Magdalena Ogórek rzuci karierę w telewizji? Takich słów nikt się nie spodziewał

Magdalena Ogórek po zwolnieniu z TVP jest w stałym kontakcie z fanami. Za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazuje, co u niej słychać. Dziennikarka powróciła już z Rzymu do Polski. "Uczę się trudnej (okazuje się) sztuki odpoczywania. Siedem lat funkcjonowania w ponad normalnym tempie robi swoje" - napisała na InstaStories Ogórek informując, że wieczór poprzedzający walentynki spędza w domu na kanapie, nadrabiając serialowe zaległości. "Ale dzielnie trenuję wypoczywanie, chociaż to trudne - tak leżeć godzinę i nic nie robić" - dodała dziennikarka, przy okazji chwaląc się, że odwiedziła spa. Na kolejnym kadrze Magdalena zamieściła screena wiadomości od fanki i podkreśliła, że "dostaje setki" takich zapytań. - Wciąż wierzę, że wróci pani do nas. Czekam, bardzo tęsknię za pani osobą w mediach - czytamy. Przy okazji można było zobaczyć odpowiedź dziennikarki.

Ogromnie miło, dziękuję pani... Powiem od serca: jeszcze nie zdecydowałam. Bardzo potrzebuję spokoju. Mam za sobą kilka lat przeżyć, którymi można obdzielić 10 osób

- napisała Magdalena Ogórek, dodając: "Wiem, że państwo to rozumieją. Jestem za to wdzięczna".

Czyżby dziennikarka zamierzała rzucić pracę w telewizji i skupić się na pisaniu książek? Tego nie potwierdziła, nie ukrywa jednak, że potrzebuje czasu nie tylko na oswojenie się z sytuacją, ale i odpoczynek. Więcej zdjęć Magdaleny Ogórek znajdziecie w naszej galerii na górze strony.