Małgorzata Tomaszewska do niedawna cieszyła się opinią jednej z najpopularniejszych prezenterek stacji TVP, w której prowadziła program "Pytanie na śniadanie". Często pojawiała się w roli konferansjerki na ważnych imprezach stacji, jak Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu czy Sylwester Marzeń. Prezenterka jest obecnie w zaawansowanej ciąży i spodziewa się narodzin córki. Prezenterka w ostatnim czasie wzbudza spore zainteresowanie mediów nie tylko ze względu na swój stan, ale i zwolnienie ze śniadaniówki TVP.

Małgorzata Tomaszewska pokazała ciążowy brzuch. Rodzi lada dzień

Małgorzata Tomaszewska ujawniła efekty profesjonalnej sesji zdjęciowej z ciążowym brzuchem. Była prowadząca "Pytania na śniadanie" przyznała, że jest już w 38. tygodniu ciąży, co oznacza, że lada dzień może dojść do rozwiązania. "Serca moje! To dla mnie wyjątkowe walentynki. Dziś rozpoczynamy 38. tydzień ciąży! Nasza radość jest tym większa, że nie było pewne, czy do niego dotrwamy. Ale nie o tym - dziś chciałabym wysłać wam moc walentynkowych życzeń! Przede wszystkim prawdziwej i szczerej miłości" - przekazała obserwatorom.

Zwolnienie ciężarnej Małgorzaty Tomaszewskiej z TVP wywołało poruszenie

Dużo emocji wywołało zwolnienie ciężarnej Małgorzaty Tomaszewskiej z ekipy "Pytaniu na śniadanie". Oburzenie sytuacją wyraziła Joanna Kurska, pisząc, że "to wszystko z oszalałej zemsty i hejtu do poprzedniej ekipy". Filip Chajzer nazwał sprawę "skandalem". Prawniczka w rozmowie z Plotkiem oceniła z kolei, że jeśli Małgorzata Tomaszewska była w TVP zatrudniona na kontrakt lub jakąkolwiek inną umowę, pracodawca - mimo ciąży - miał prawo wręczyć jej wypowiedzenie. Co na to ojciec prezenterki? Jan Tomaszewski się ją pocieszać, mówiąc, aby skupiała się teraz na tym, co najważniejsze - narodzinach córki. - Wsparłem ją już w pierwszym dniu, mówiąc, że życie jest życiem i musi przestać myśleć o pracy, bo w jej sytuacji to jest sprawa drugorzędna. Przez stres mogą pojawić się tragiczne komplikacje - ocenił Tomaszewski. Jak komentuje zaś same zmiany w TVP? Twierdzi, że nie wie, komu ufać. - Profesor z lewej strony mówi, że zmiany są legalne. Profesor z prawej strony - że nielegalne. Jeden z nich kłamie. Komu w tym momencie mamy wierzyć? - zapytał.

Małgorzata Tomaszewska fot. KAPIF.pl