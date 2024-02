Dorota Szelągowska ma teraz naprawdę sporo pracy, ale nie zapomina o miłości. Na jej koncie znalazło się kilka niezbyt udanych związków, ale teraz wydaje się, że w końcu odnalazła szczęście. Prezenterka wyjechała na wakacje i postanowiła pochwalić się nowym partnerem w social mediach.

REKLAMA

Zobacz wideo Szelągowska ma nowego partnera. Woli związek z dala od fleszów?

Dorota Szelągowska pochwaliła się partnerem na Instagramie

Znana projektantka wnętrz prowadzi swoje autorskie programy na antenie TVNu. Chodzi o "Totalne remonty Szelągowskiej" oraz "Dorota was urządzi". Od dawna wiadomo, że córka Katarzyny Grocholi nie miała wielkiego szczęścia jeśli chodzi o związki. Pierwszy ślub wzięła, gdy miała 20 lat. Potem wyszła za dyrygenta i kompozytora Adama Sztabę. Ostatnim z mężów był Michał Wawro. Wszystkie trzy małżeństwa skończyły się rozwodem. Pomimo wielu porażek miłosnych Szelągowska się nie poddaje i cały czas ma wiarę w odnalezienie "tego jedynego". Okazuje się, że bardzo możliwe, że już go znalazła. W wywiadzie dla czasopisma "Twój styl" wyznała, że wyprowadziła się do mieszkania w kamienicy, ale nie na tym polegała rewelacja. - Mieszkam z partnerem i córką. Przydałoby się dziesięć metrów więcej, ale nie narzekam. Lubię sobie dziś mówić: jest cudownie i uśmiechać się do tego, co mam - powiedziała w rozmowie, pośrednio potwierdzając, że jest zakochana i już mieszka z wybrankiem. Teraz na Instagramie udostępniła zdjęcie, na którym możemy zobaczyć jej ukochanego. Mężczyzna całuje Szelągowską w czoło, co sugeruje, że to właśnie jej obiekt westchnień. Kobieta podpisała zdjęcie z wakacji "Nie narzekam. Serio".

Dorota Szelągowska pierwszy raz pokazała nowego partnera. Wymowny gest. 'Nie narzekam' instagram.com/dotindotin

Dorota Szelągowska kupiła dom w słonecznej Hiszpanii

Okazuje się, że oprócz domu na Warmii, Szelągowska kupiła nieruchomość w Hiszpanii, która ma 90 metrów. Z balkonu widać panoramę miasta. Posiadłością pochwaliła się na Instagramie. To jasna przestrzeń, gdzie przoduje minimalizm i drewno. Na początku nie planowała zakupu domu, a pojechała się tylko rozejrzeć. Wyznała także, że kupiła nieruchomość za połowę ceny tego, ile zapłaciłaby za mieszkanie w Warszawie, Trójmieście czy Krakowie. Skala remontu przerosła nawet jej oczekiwania, ale pomagała jej ekipa z Polski.

Dorota Szelągowska robi prawo jazdy Dorota Szelągowska robi prawo jazdy. Fot. Instagram.com/dotindotin screen