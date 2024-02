Andrzej Duda oprócz oficjalnego konta Kancelarii Prezydenta ma również profil na Instagramie, na którym możemy zobaczyć prywatne kadry. Niedawno dziękował za odbiór wywiadu na Kanale Zero i zachęcał do aktywności fizycznej. Z okazji walentynek Andrzej Duda opublikował zdjęcie z żoną. We wpisie można było dostrzec aż dwa błędy.

Andrzej Duda świętuje walentynki. I zalicza wpadkę. Aż dwa błędy

Na profilu Andrzeja Dudy pojawiło się selfie z Agatą Dudą, która trzyma w rękach ogromny bukiet róż, będący z pewnością prezentem od męża. Widać, że prezydent się postarał. Na zdjęciu ma on na sobie koszulę, krawat i marynarkę, a jego żona ubrała się w czerwony żakiet, dzięki czemu pasuje kolorystycznie do święta miłości. Na uwagę zasługuje jednak wpis głowy państwa. Andrzej Duda złożył życzenia, a przy okazji zrobił dwa błędy. W drugim zdaniu znalazło się niepotrzebne słowo, a w hashtagu w języku angielskim zamiast litery "w" powinna być litera "v".

Walentynki 2024! Niech dla to będzie miły dzień dla Każdego! Życzliwość to ważny element miłości. Niech Was otacza i niech z Was promieniuje! #walentynki #walentinesday

Andrzej Duda zrobił błąd w walentynkowym wpisie fot. Instagram.com/andrzejduda

- brzmi wpis Andrzeja Dudy (zachowano oryginalną pisownię). Wpadka nie umknęła internautom. "Dobrze byłoby przed umieszczeniem wpisu sprawdzić, czy jest poprawnie napisany. W pierwszym zdaniu brakuje jednego słowa. Od głowy państwa wymaga się perfekcji" - napisał jeden z komentujących. Inni dziękowali i także składali życzenia. "Nieskończonej miłości", "Pięknego walentynkowego dnia dla państwa" - pisali.

Andrzej Duda przemówił po angielsku. Ocenił go ekspert

Andrzej Duda w styczniu podczas Forum Ekonomicznego w Davos odpowiadał na zadane pytania w ojczystym języku. Przed tym jednak pozwolił sobie na angielską wstawkę, która nie była poprawna językowo. W rozmowie z Plotkiem ocenił go ekspert. - Pan prezydent potrafi zaskoczyć, jeśli chodzi o wypowiedzi w języku angielskim. Jego umiejętności są niedoszlifowane, co zdążył już kilka razy udowodnić. Na miejscu pana Dudy skupiłbym się na regularnej praktyce wypowiedzi po angielsku, przed większą publicznością. Jego wypowiedzi nie są płynne, pojawiają się wielokrotne zacięcia, problemy w precyzowaniu myśli i nagłe wybuchy śmiechu, co może sugerować stres wynikający z braku pewności siebie i/lub odpowiednich umiejętności - mówił Dariusz Głaz, znany na Instagramie jako @pan.od.angielskiego. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.