Katarzyna Kwiecień-Kaniewska pracowała jako charakteryzatorka, wizażystka, stylistka, projektantka i kostiumografka. Od pierwszej edycji była odpowiedzialna za stroje uczestników i tancerzy w programie Polsatu "Twoja twarz brzmi znajomo". Jej kostiumy oprócz w "TTBZ", pojawiały się w "Bitwie na Głosy", "Dance Dance Dance" i "Jak oni śpiewają". O jej śmierci poinformował producent telewizyjny - Piotr Mikołajczak. "Katarzyna Kwiecień. R.I.P. Daj jej tam panie Boże wszystko" - napisał na Facebooku. Kobieta chorowała na raka. Jeszcze pół roku temu wierzyła, że jest na dobrej drodze, by pokonać nowotwór. 12 lutego zmarła. Więcej TUTAJ. Znane są szczegóły pogrzebu kostiumografki. Wystosowano specjalną prośbę.

Szczegóły pogrzebu Katarzyny Kwiecień-Kaniewskiej. Rodzina ma wyjątkową prośbę

Na facebookowym koncie Katarzyny Kwiecień-Kaniewskiej pojawił się nekrolog. Wynika z niego, że ceremonia pogrzebowa odbędzie się w piątek 16 lutego 2024 roku o godz. 9.00 w kościele św. Wawrzyńca na Woli. Po mszy nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarz Wolski Prawosławny (część katolicka). Pod nekrologiem podpisała się rodzina zmarłej kostiumografki. Przy okazji zaapelowano do żałobników o to, by nie składali kondolencji synowi zmarłej. Rodzina ma również dwie wyjątkowe prośby, związane z oddaniem hołdu Kwiecień-Kaniewskiej.

Kochani! Szczegóły ceremonii pogrzebowej Kasi w linku poniżej. Mamy do was trzy prośby: Zrezygnujmy z czerni, stwórzmy barwny korowód, niczym na karnawale w Rio, choćby kolorowy akcent. Przynieście ze sobą zdjęcia - na pewno macie z Kasią jakieś fajne wspomnienia. Prosimy o nieskładanie kondolencji Antkowi, synowi Kasi

Katarzyna Kwiecień-Kaniewska walczyła z nowotworem

Katarzyna Kwiecień-Kaniewska o problemach ze zdrowiem po raz pierwszy napisała w sieci pod koniec 2022 roku. Przy okazji zaapelowała o to, by regularnie się badać. "Ten rok dał mi do wiwatu! Jak nigdy miałam chwile zwątpienia i słabości. Na koniec 2022 okazało się, że jeszcze muszę zawalczyć o najważniejsze. O zdrowie i życie! Ku przestrodze, nie idźcie moją drogą! Dbajcie o siebie i swoje życie, bo macie je tylko jedne. Bycie dobrym dla siebie jest sprawą najważniejszą. Nie odkładajcie niczego na później, bo później może nie nadejść. Badajcie się. To nie przereklamowane" - pisała. 30 stycznia 2023 roku opublikowała zdjęcie, na którym po chemioterapii pokazała się bez włosów. W połowie ubiegłego roku wszystko wskazywało, że najgorsze ma już za sobą. "Prawie całkowita regresja! Jestem prawie zdrowa! Pokonałam ch*ja! Teraz rekonwalescencja!" - cieszyła się w czerwcu 2023 roku kostiumografka. 8 grudnia 2003 roku poinformowała, że "równo rok temu dowiedziałam się o skorupiaku w mojej głowie!".