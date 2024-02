Joanna Opozda wspomina najgorszą randkę w życiu. "Zaczął ziewać". To osoba z branży

Joanna Opozda pojawiła się na tegorocznej Gali Bestsellerów Empiku. Dziennikarka stacji TVN, ze względu na walentynki, postanowiła zapytać aktorkę, jak wyglądała najgorsza randka, na jakiej kiedykolwiek była. Celebrytka postanowiła opowiedzieć o tym, jak poszła na kina na film "Shrek" z kimś z branży.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Opozda wyjaśnia zamieszanie dotyczące kawiarni: Nie zostałam wpuszczona

Joanna Opozda o najgorszej randce. Co się działo?

Walentynki to dla wielu dzień świętowania, podczas którego pary wybierają się na różnego rodzaju randki. W związku z tym w "Dzień dobry TVN" zorganizowano studio tematyczne i pytano gwiazdy o związki czy to, jak mają zamiar spędzić ten dzień. Zagajono także Joannę Opozdę o to, jak wyglądała jej najgorsza randka. Aktorka opowiedziała reporterce, jak wyglądała cała sytuacja. Okazało się, że spotkanie odbyło się w kinie na trzeciej części filmu "Shrek".

Miałam taką randkę, faktycznie. Poszliśmy na "Shreka". To jest osoba z branży, więc może nie będę się tu rozwijać, ale to było tak creepy. On nie wiedział, jak się do mnie przytulić, zaczął ziewać, to było takie dziwne. Ja miałam takie "co jest grane". Straszny niewypał

- wyznała Opozda. Dziennikarka z uśmiechem wysłuchała jej historii, ale musiała dopytać, dlaczego akurat ten film i kto go wybrał. Odpowiedź była zadziwiająco prosta, aktorka jest wielką fanką tej produkcji. - Ja wybrałam. Jestem fanką "Shreka", kocham "Shreka" - stwierdziła. Reporterka postanowiła zapytać jeszcze: "Czy już wiesz, że pierwsza randka w kinie to zły pomysł?".

Tak, to jest zły pomysł, nie można rozmawiać. Trzeba iść na jakąś kolację, na plażę, posiedzieć sobie gdzieś, porozmawiać

- uznała celebrytka.

Joanna Opozda zachwyciła na Gali Bestsellerów Empika 2023

Aktorka pojawiła się na jednym z największych wydarzeń medialnych i zachwyciła wielu. Opozda pozowała w czarnej, klasycznej stylizacji, która świetnie do niej pasowała. Była to obcisła mini, ale nie wyglądała krzykliwie. Zadziorności dodawał wąski pasek z materiału. Zarzuciła na siebie czarną, oversizową marynarkę. Całość dopełniły dodatki - szpilki z błyszczącymi elementami, mała kopertówka i delikatna złota, biżuteria.

Joanna Opozda Joanna Opozda zachwyciła na Bestsellerach Empiku. Mała czarna i te dodatki to strzał w dziesiątkę / fot. KAPiF