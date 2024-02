We wtorek 13 lutego odbyła się gala Bestsellerów Empiku, czyli wręczenie nagród dla najlepiej sprzedających się w minionym roku książek, filmów, płyt, gier oraz czasopism. Wyróżnione zostały między innymi Katarzyna Nosowska za książkę "Nie mylić z miłością" i Joanna Kuciel-Frydryszak za "Chłopki. Opowieść o naszych babkach". Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć gwiazd i osób związanych z show-biznesem. Pojawiła się Joanna Opozda, która zachwyciła w eleganckiej stylizacji, a nawet dawno niewidziana na tego typu wydarzeniach Kinga Rusin. Dziennikarka miała czteroletnią przerwę od ścianek. Minionego wieczoru nie zabrakło również zabawnych nawiązań. Nieoczekiwanie Marcin Prokop wywołał Szymona Hołownię.

Bestsellery Empiku. Marcin Prokop ze sceny nawiązał do Szymona Hołowni Wszyscy to usłyszeli

Marcin Prokop kolejny rok z rzędu zaprezentował się w roli prowadzącego galę. Towarzyszyła mu Julia Wieniawa. Piosenkarka ze sceny zwróciła się do widzów. Zapowiedziała przerwę, ale podkreśliła, że chwilę po wręczą kolejną nagrodę. - Bądźcie z nami, bo już po przerwie, w tym miejscu, w którym stoi Marcin, nagrodzimy internetowego twórcę tego roku - wyznała aktorka. Jej słowa sprowokowały Prokopa do tego, by przedstawić swojego kandydata. Przywołał nazwisko Hołowni, który jako nowy marszałek Sejmu dał się poznać za sprawą ciętych jak brzytwa ripost. Fragmenty wypowiedzi Szymona Hołowni stają się viralami na TikToku. Nowy marszałek nie boi się wdawać w potyczki słowne ze zgromadzonymi na konferencjach politykami, których poniekąd "gigachad" Hołownia uczy nowych rzeczy (posła Adama Gomołę uczył, czym jest pokolenie Gen-Z).

Ja mam tutaj jednego kandydata - Szymon Hołownia. Myślę, że zasługuje na tę nagrodę

- wyznał ze śmiechem Marcin Prokop, a po tych słowach na sali można było usłyszeć gromkie brawa.

Fot. AKPA

Prowadzącemu wtórowała Julia Wieniawa, która także nie ukrywała, że Hołownia zasługuje na nagrodę internetowego twórcy roku. - Jak najbardziej. Myślę, że to byłoby bardzo możliwe w jego wykonaniu. Może za rok - dodała aktorka. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.