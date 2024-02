Martyniukowie wybrali się na wczasy. Daniel z rodzicami spaceruje po Hiszpanii

Miniony sylwester z pewnością zapadnie w pamięci rodzinie Martyniuków. Syn Zenona i Danuty Martyniuk, Daniel, z pewnością może liczyć na tytuł skandalisty. Po raz kolejny wpakował się w kłopoty i został zakuty w kajdanki w jednym z zakopiańskich hoteli. Mogłoby się wydawać, że po tym incydencie cała rodzina przechodzi przez gorszy czas. A skąd! Słynny muzyk wraz z żoną i synem zaledwie półtora miesiąca po wielkiej aferze wybrali się na wspólne wakacje. Rodzina pojechała odpocząć trochę od zgiełku do słonecznej Hiszpanii. Wyjazd relacjonują w mediach społecznościowych.

Martyniukowie bawią się w najlepsze na rajskich wakacjach. Daniel opublikował zdjęcia w mediach społecznościowych

Wygląda na to, że Daniel Martyniuk ma dobre relacje ze swoimi rodzicami. Cała trójka postanowiła wybrać się na wakacje. Rodzina trafiła do hiszpańskiej Marbelli. Daniel pochwalił się tym faktem z internautami za pomocą mediów społecznościowych. Pokazał nagranie z rodzicami, gdy przechadzali się jedną z uliczek. Zarejestrował nawet popis wokalne Zenka! To nie koniec. Chwilę później wczasowicze skusili się na wizytę w hiszpańskiej restauracji. Fani mogli zobaczyć przepyszne potrawy na ich talerzach. Wszystko wskazuje na to, że rodzina odpoczywa bez żony Daniela, Faustyny. Śledzicie jego relacje na Instagramie? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Martyniukowie na wakacjach fot. https://www.instagram.com/danielmartyniuk89/screenshot

Martyniukowie w końcu wyprawią wesele synowi. Ile będzie osób?

Daniel Martyniuk wraz z żoną Faustyną stanął na ślubnym kobiercu 23 października 2023 roku na Bali. Całość została jednak utrzymana w tajemnicy. Na ceremonii nie było nawet rodziców mężczyzny. W końcu przyszedł czas na wyprawienie wesela. Portal ShowNews przekazuje, że impreza zostanie zorganizowana przez Danutę i Zenka Martyniuków. Ma w niej uczestniczyć aż kilkaset gości. Przyjęcie jest planowane na końcówkę marca 2024. "Na wesele zaproszono rodzinę i przyjaciół młodej pary, będzie to spora impreza na kilkaset osób. Wszystko odbywa się w wielkiej tajemnicy, ale już zbyt wielu ludzi zaangażowało się w ten plan, więc informacje zaczynają wyciekać (...) - czytamy na serwisie. Więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Danuta Martyniuk nie przepada za żoną swojego syna? "Niech mi się nawet na oczy nie pokazuje"

