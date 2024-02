Daria Zawiałow jest obecnie jedną z topowych polskich wokalistek. Znana jest z takich hitów jak "Hej Hej!" czy "Nie dobiję się do ciebie", a na koncie ma już cztery albumy studyjne. Nie mogło jej zabraknąć na gali Bestsellerów Empiku, gdzie miała także swój występ. Produkcja jednak zaliczyła wpadkę. I to dwukrotnie. Jak zareagowała piosenkarka?

Zobacz wideo Krupińśka o wpadkach w "DDTVN"

Bestsellery Empiku. Wpadka produkcji podczas występu Darii Zawiałow

Daria Zawiałow wyszła na scenę w krótkiej sukience o kroju marynarki i kozakach przed kolano. Jej występ nie odbył się jednak bez zakłóceń. Piosenkarka miała wykonać swój utwór "Fifi Hollywood". Coś jednak poszło nie tak i to nie z jej winy, a produkcji. Widzowie usłyszeli jedynie urywek playbacku. - No, to poleciał chórek i loop. Takie rzeczy się zdarzają, jesteśmy na żywo - wybrnęła Daria Zawiałow z uśmiechem na twarzy, po czym publiczność zaczęła bić brawa. Krótko po tym sytuacja jednak się powtórzyła. Piosenkarce już trudno było ukryć stres.

Kochani, znowu ta sama sytuacja. (...) Może być tak, że nie wystąpimy już albo zagramy na same gitary?

- zażartowała. Daria Zawiałow ponownie mogła liczyć na wsparcie publiczności, gromkie brawa i okrzyki. Na szczęście za trzecim razem się udało i mogła bez problemu zaśpiewać piosenkę. Więcej zdjęć gwiazdy znajdziecie w galerii na górze strony.

Gwiazdy na Bestsellerach Empiku. Kinga Rusin wróciła na ścianki, Agnieszka Więdłocha w modnym garniturze

Bestsellery Empiku przyciągnęły mnóstwo gwiazd. Na ściance pierwszy raz od czterech lat pojawiła się Kinga Rusin, która pozowała w połyskujących spodniach i cekinowej koszuli oraz z małą torebką w ręce. Nie sposób było oderwać wzrok od srebrnej sukienki Magdaleny Boczarskiej. Uwagę zwracała również Agnieszka Więdłocha, która pojawiła się w szarym garniturze z dwurzędową marynarką i szerokimi spodniami. Dobrała do niego ciemne buty ze spiczastym czubkiem. Wisienką na torcie tej stylizacji była jaskrawa, różowa koszula. Więcej zdjęć z tegorocznej gali Bestsellerów Empiku znajdziecie tutaj.