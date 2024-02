Krzysztof Stanowski niedawno rozpoczął nowy projekt. W lutym wystartował jego Kanał Zero, który dotychczas ugościł wiele znanych osobistości. Dziennikarz, wraz z Robertem Mazurkiem, przeprowadził między innymi wywiad z prezydentem Polski, Andrzejem Dudą. Swoją opinię wkrótce przedstawiła Kinga Rusin. Konflikt rozpoczął się, gdy dziennikarka zarzuciła mężczyźnie sympatyzowanie ze spółkami Skarbu Państwa. Nie szczędziła również słów pod adresem reportera RMF-u, którego brat jest prezesem zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości. Medialne obrzucanie się błotem trwa w najlepsze. Teraz akcję podjął Tomasz Lis.

Tomasz Lis stanął w obronie Kingi Rusin. Tak zareagował na słowa Stanowskiego w kierunku byłej żony

Afera Kingi Rusin i Krzysztofa Stanowskiego nadal się nie kończy. Ogromną krytykę wzbudziły słowa założyciela Kanału Zero w stronę kobiety, które pojawiły się na platformie X (dawniej Twitter). Dziennikarz nie tylko pokusił się o przekleństwa, ale także skierował do niej niestosowne sformułowania. "Kinga Rusin oficjalnie dostała pier***** na moim punkcie. Jako że nie da się ujarzmić kobiety, która dostaje pier*****, pozostaje mi z godnością przyjmować ciosy tej rozhisteryzowanej baby" - napisał Stanowski bez wahania. Długo nie trzeba było czekać na odpowiedź Rusin. Znajdziecie ją TUTAJ. Po jakimś czasie swoje trzy grosze dołożył Tomasz Lis. Mężczyzna stanął w obronie swojej byłej żony i bezproblemowo "zgasił" Krzysztofa Stanowskiego. Spodziewaliście się? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Oficjalnie pier***** miałeś na punkcie Natalii Janoszek. Ty to jesteś jednak panienka w męskim ciele. Płakać na X, bo kobieta, która inteligencją bije cię na głowę, zgniotła cię jak kiepa na centralnym. Podać pyralginę i chusteczki?

- tak brzmiała wypowiedź jednej z internautek, którą udostępnił Tomasz Lis pod postem Stanowskiego na platformie X.

Kinga Rusin i Krzysztof Stanowski biorą udział w aferze medialnej. Mocne słowa nie mają końca

Stanowski i Mazurek nie szczędzili słów pod adresem dziennikarki. Mocne komentarze padły już wcześniej. Wówczas mężczyźni zarzucili Rusin bycie "ekologiczną", a zarazem podróżowanie samolotami. - To jest w ogóle niesamowite, ile siły ma ta kobieta, bo ona walczy o ekologię bardzo mocno i ona między tymi wszystkimi wyspami te tysiące kilometrów płynie wpław. Ona nie jest trucicielką, ona nie lata samolotami. To zdjęcie w helikopterze to było AI, ona tak naprawdę w tym czasie płynęła wpław między Malediwami a Bali, więc wspaniała syrena morska, ja podziwiam - śmiał się Krzysztof Stanowski. Kobieta nie pozostała mu dłużna. "Do Stanowskiego i Mazurka: latam i będę latać po całym świecie, bo latam za swoje, a nie za kasę ze spółek Skarbu Państwa (...)" - napisała niedługo później w mediach społecznościowych. Śledzicie medialną batalię? ZOBACZ TEŻ: Kinga Rusin punktuje działania Krzysztofa Stanowskiego. Nie hamowała się. "Obrzydliwe"