We wtorek 13 lutego odbyła się długo wyczekiwana gala Bestsellerów Empiku, czyli nagrody wręczane dla najlepiej sprzedających się w minionym roku książek, filmów, płyt, gier oraz czasopism. Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć gwiazd i osób związanych z show-biznesem. Celebryci tabunami ściągali na czerwony dywan i chętnie pozowali do zdjęć. My patrzymy na ich stylizację. Tego wieczoru bez wątpienia oczy wielu zwrócone były tylko i wyłącznie w kierunku Joanny Opozdy. Aktorka postawiła na klasyczny czerń, za to, w jakim wydaniu. Musicie to zobaczyć. Wyglądała obłędnie.

Joanna Opozda olśniła na gali Bestsellerów Empiku. Przyszła cała na czarno, za to, w jakim stylu

Joanna Opozda słynie z wyszukanych stylizacji. Celebrytka bez wątpienia uwielbia bawić się i eksperymentować z modą, co udowodniła już niejednokrotnie. Tym razem było bardzo podobnie. Z pozoru prosta stylizacja zrobiła olśniewające wrażenie. Joanna Opozda na Bestsellery Empiku przybyła w czarnej mini. Sukienka była obcisła i miała kilka finezyjnych wycięć. Jedno na dekolcie, a drugie na boku. Do sukienki doczepiony został wąski pasek materiału, który dodał kreacji pazura. Na to aktorka zarzuciła jeszcze modną w tym sezonie czarną oversizową marynarkę.

Joanna Opozda na gali Bestsellerów Empiku. To dodatki zrobiły prawdziwą robotę. Spójrzcie na te szpilki!

Całość stylizacji jak zwykle dopełniły dodatki. Joanna Opozda wybrała ciemne cienkie rajstopy oraz szpilki zdobione błyszczącymi elementami, a w ręku trzymała małą kopertówkę. Warto również zwrócić uwagę na wystylizowaną fryzurę oraz makijaż. Tym razem padło na delikatne fale rodem prosto z Hollywood i subtelny make'up podkreślający oczy. Gwiazda zrezygnowała z nadmiaru biżuterii. Zdecydowała się jedynie na drobne złote kolczyki w kształcie kółek. Trzeba przyznać, że ta stylizacja idealnie wpasowuje się w obecne modowe trendy, a aktorka prezentowała się w niej wprost fenomenalnie. Więcej zdjęć Joanny Opozdy z gali Bestsellerów Empiku znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

