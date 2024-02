14 lutego 2024 roku mija 14 lat od śmierci Jerzego Turka. Aktor miał na koncie charakterystyczne drugoplanowe i epizodyczne role w kultowych produkcjach Stanisława Barei. Zagrał np. laboranta Czerskiego w "Kapitanie Sowie na tropie", kierowcę ciężarówki w "Niespotykanie spokojnym człowieku", trenera Wacława Jarząbka w "Misiu" i księgowego w serialu "Alternatywy 4". Jego jednym z najczęściej powtarzanych filmów jest też "Kogel mogel" i jego kontynuacja, gdzie wcielił się w Zenona Solskiego - ojca Kasi (Grażyna Błęcka-Kolska). W ostatnich 12 latach życia widzom kojarzył się głównie z rolą sympatycznego listonosza Józefa Garlińskiego z serialu "Złotopolscy". Zmarł po walce z białaczką, gdy miał 76 lat. Pod koniec życia wyznał, że w latach 70. przeżył ogromną tragedię, o której wcześniej nikomu w wywiadach nie mówił.

Śmierć syna zmieniła Jerzego Turka

Jerzy Turek na początku swojej kariery związał się z ukochaną Bolesławą, którą poznał jeszcze przed maturą. Para wzięła ślub w 1962 roku i doczekała się dwóch synów, bliźniaków. W 1977 r. aktor przeżył ogromną tragedię - umarł jego trzynastoletni syn, Paweł. Aktor po kilku dekadach przyznał, że po tej sytuacji już nigdy nie był taki, jak dawniej. - Byłem zupełnie innym człowiekiem do czterdziestego roku życia. Syn mi zmarł. W wieku 13 lat. Jeden z bliźniaków. Od tego czasu życie mi się straszliwie zmieniło. Z takim garbem już się do śmierci chodzi. Nie pogodzę się z tym aż do końca - mówił aktor w rozmowie Krzysztofowi Lubczyńskiemu do jego książki "Mieszanka filmowa. Rozmowy i szkice literackie".

Jerzy Turek Fot. Kapif.pl

