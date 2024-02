Mel Gibson to jeden z najbardziej znanych aktorów w historii kina. Przez lata zapracował sobie jednak na łatkę "złego chłopca". Gwiazdor wywołał niejeden skandal. Obraził społeczność żydowską, LGBT+, a także osoby czarnoskóre. Jednemu z dziennikarzy groził śmiercią. A to nie wszystko.

"Mad Max" przyniósł mu sławę

Mel Gibson urodził się 3 stycznia 1956 roku w Peekskill, w stanie Nowy Jork. Aktor ma obywatelstwo irlandzkie i amerykańskie, ale dużą część dzieciństwa spędził w Australii. To właśnie tam Gibson ukończył prestiżową szkołę aktorską, National Institute of Dramatic Arts. Debiutował w telewizji, grając w serialu "The Sullivans". Prawdziwą popularność przyniosła mu jednak rola Mad Maksa w filmie o tym samym tytule. W 1985 roku magazyn "People" okrzyknął go najseksowniejszym mężczyzną świata.

Zdobył Oscara za reżyserię

Aktor postanowił spróbować swoich sił także w reżyserii. To okazało się strzałem w dziesiątkę. Za film "Braveheart - Waleczne Serce" otrzymał swojego pierwszego Oscara w karierze. Wiele kontrowersji wśród w niektórych żydowskich środowiskach religijnych wywołał film "Pasja", który opowiadał o ostatnich 12 godzinach z życia Jezusa. Krytycy docenili kolejny obraz wyreżyserowany przez Gibsona, "Apocalypto", a za "Przełęcz ocalonych" po raz kolejny był nominowany do Oscara.

Mel Gibson w filmie 'Braveheart - Waleczne Serce' Mel Gibson w filmie 'Braveheart - Waleczne Serce'. Fot. Icon Entertainment International/EN

W jednym z wywiadów obraził społeczność LGBT+

Zachowanie i wypowiedzi aktora wiele razy wzbudzały wiele emocji. W 1991 roku Mel Gibson udzielił wywiadu hiszpańskiemu magazynowi "El Pais". W rozmowie negatywnie wypowiadał się na temat osób homoseksualnych. To spotkało się z protestami organizacji GLAAD. Po latach Gibson wyznał, że nie powinien w taki sposób się wypowiadać. Wspomniał też, że podczas wywiadu pił wódkę. Jednak aktorowi zarzucano także homofobię w tym, w jaki sposób ukazał postać Edwarda II w filmie "Braveheart - Waleczne Serce".

Gibson źle znosi krytykę. Dziennikarzowi groził śmiercią

Mel Gibson źle zareagował na krytykę swojego głośnego filmu "Pasja". Krytyk i dziennikarz Frank Rich na łamach "The New York Times" zarzucił obrazowi, że ma antysemicki wydźwięk. Gibson wpadł w szał. Zapowiedział krytykowi, że "chciałby go zabić, a jego wnętrzności powiesić na patyku". W podobny, bestialski sposób chciał potraktować także psa dziennikarza. Wypowiedź aktora wywołała ogromny skandal.

Mel Gibson wywołał niejeden skandal Mel Gibson wywołał niejeden skandal. Fot. Alberto Rodriguez/Shutterstock/EN

Po antysemickich wypowiedziach trafił na "czarną listę" w Hollywood

Jednak największe poruszenie nastąpiło w 2006 roku, po artykule, który opublikował magazyn "Vanity Fair". Mel Gibson został wówczas zatrzymany przez policję za jazdę pod wpływem alkoholu. Pod adresem policjantów miał wówczas wygłosić antysemicką tyradę, pytając się na końcu, czy są Żydami. Padły wówczas skandaliczne słowa - "pier***ić Żydów, są odpowiedzialni za wszystkie wojny świata". Aktor za jazdę pod wpływem alkoholu zapłacił wysoką grzywnę. Wyznaczono mu trzyletni okres próby i zabrano prawo jazdy. Gibson trafił też na "czarną listę" Hollywood. Wiele produkcji przeszło mu koło nosa, a jego kariera wyhamowała.

Do sieci wyciekły prywatne nagrania aktora. Gibson obrażał swoją partnerkę

Głośno było też o życiu prywatnym aktora. W 1980 roku wziął ślub z Robyn Gibson, z którą ma sześciu synów i jedną córkę. Rozwiódł się po 28 latach małżeństwa, w 2009 roku. Związał się wówczas z rosyjską pianistką Oksaną Grigorjewą, z którą ma córkę Lucię. Para była ze sobą trzy lata, ale później znów wybuchł skandal. Grigorjewa oskarżyła gwiazdora o pobicie. Do sieci wyciekły też nagrania, na których Gibson mówi do partnerki między innymi, że wygląda "jak świnia w rui". Aktor znów musiał tłumaczyć się ze swoich seksistowskich zachowań.

Kiedyś Oscary, teraz Złote Maliny

Po głośnych incydentach Mel Gibson przeszedł terapię odwykową. Aktor pozostaje trzeźwy od ponad 12 lat. Wciąż ma też wiernych przyjaciół w Hollywood. Wśród nich jest aktorka Jodie Foster, która partnerowała mu w filmie "Maverick", a także Robert Downey Jr, który sam przez lata zmagał się z licznymi nałogami. Wygląda jednak na to, że aktor będzie musiał jeszcze się postarać, żeby odbudować swoją pozycję w Fabryce Snów. Za swój ostatni występ w filmie "Tajny informator" otrzymał nominację do Złotej Maliny dla najgorszego aktora drugoplanowego.