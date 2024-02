Krzysztof Stanowski od niedawna prowadzi Kanał Zero. Jego projekt zdobył ogromną popularność. W programie zagościł już nawet Andrzej Duda. Nie każdemu jednak odcinek przypadł do gustu. Konflikt Stanowskiego z Kingą Rusin rozpoczął się, gdy dziennikarka zarzuciła mężczyźnie sympatyzowanie ze spółkami Skarbu Państwa. Mówiła również o bracie Roberta Mazurka, który dał się poznać jako prezes zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości. Wówczas rozpoczęła się medialna batalia, która trwa do dziś. Co tym razem powiedział Stanowski?

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Janoszek szczerze o Stanowskim. Otwarcie mówi o kłamstwie

Krzysztof Stanowski znowu zaczepił Kingę Rusin. Tym razem to przesada?

Konflikt Kingi Rusin i Krzysztofa Stanowskiego trwa w najlepsze. Niedawno Kinga Rusin pokusiła się o stwierdzenie, że mężczyzna wraz z Robertem Mazurkiem "robi politykę i pieniądze na dawaniu zasięgów aparatczykom PiS-u". Wówczas nawiązywała do wywiadu z prezydentem Polski, a także późniejszej rozmowy z Samuelem Pereirą. Stanowski tym razem nie szczędził słów.

Kinga Rusin oficjalnie dostała pier***** na moim punkcie. Jako że nie da się ujarzmić kobiety, która dostaje pier*****, pozostaje mi z godnością przyjmować ciosy tej rozhisteryzowanej baby

- napisał dziennikarz na platformie X. Niedługo później na jego słowa zareagowała sama Rusin. Nie da się ukryć, że komentarz Stanowskiego był niezwykle mocny. Ponadto wypowiedź dziennikarza była po prostu niestosowna i niegrzeczna. "Po mojej krytyce wywiadu z Pereirą, Stanowskiemu puściły nerwy i nasz mały macho pokazał prawdziwą twarz bez pudru. Twierdzi, że dostałam na jego punkcie "pier*****" i mówi o mnie w kontekście "ujarzmiania kobiety". Ujarzmić kobietę? Narcystyczny chłoptasiu, ty możesz najwyżej ujarzmić żelem swój wymuskany fryz. (...)" - czytamy na instagramowym profilu Rusin. Dziennikarka postanowiła się odwdzięczyć.

Kinga Rusin na Instagramie fot. Instagram/@kingarusin/screen

Szowinistyczny prostak. To Stanowski dostał "pier*****" na punkcie kasy, zasięgów i swoich pisowskich przyjaciół. Ściskając dłoń Pereiry i dając mu pole do popisu, napluł na twarz wszystkim ofiarom pisowskich

- takimi słowami Kinga Rusin podsumowała interakcję ze Stanowskim. Co sądzicie? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Kinga Rusin i Krzysztof Stanowski Kinga Rusin i Krzysztof Stanowski ; Fot. KAPIF; Instagram.com/krzysztof.stanowski

To nie pierwszy raz, gdy Stanowski obraził Kingę Rusin. Co jeszcze mówił o dziennikarce?

Jakiś czas temu Stanowski i Mazurek zareagowali na wcześniejsze komentarze dziennikarki. Zarzucili jej między innymi to, że twierdzi, że jest ekologiczna, a lata samolotami. - To jest w ogóle niesamowite, ile siły ma ta kobieta, bo ona walczy o ekologię bardzo mocno i ona między tymi wszystkimi wyspami te tysiące kilometrów płynie wpław. Ona nie jest trucicielką, ona nie lata samolotami. To zdjęcie w helikopterze to było AI, ona tak naprawdę w tym czasie płynęła wpław między Malediwami a Bali, więc wspaniała syrena morska, ja podziwiam - śmiał się wówczas założyciel Kanału Zero wraz z dziennikarzem RMF-u. Niedługo potem mężczyźni doczekali się odpowiedzi od Kingi Rusin. "Do Stanowskiego i Mazurka: latam i będę latać po całym świecie, bo latam za swoje, a nie za kasę ze spółek Skarbu Państwa (...)" - pisała w sieci. Co jeszcze podkreśliła? Szczegóły znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Kinga Rusin miażdży Stanowskiego. Mówi o praniu mózgów. "Kaczyński musi być zachwycony"