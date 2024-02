Robert Biedroń to polski polityk, publicysta oraz działacz na rzecz praw osób LGBTQ+. Był inicjatorem oraz w latach 2001-2009 prezesem Kampanii Przeciw Homofobii. Był posłem do Parlamentu Europejskiego, w latach 2014-2018 prezydentem Słupska, od 2019 roku do 2021 roku prezesem Wiosny, a od 2021 roku jest współprzewodniczącym Nowej Lewicy. W 2023 roku poślubił swojego wieloletniego partnera Krzysztofa Śmiszka, który również jest politykiem. Uroczystość była jednak symboliczna, ponieważ śluby osób tej samej płci są niestety w Polsce wciąż nielegalne.

Tak Robert Biedroń obchodzi walentynki. Co zmieniło się po ślubie?

Postanowiliśmy zapytać Roberta Biedronia, czy i jeśli tak, to w jaki sposób obchodzi walentynki, a także czy po ślubie cokolwiek się w tej kwestii zmieniło. Jak zawsze z rozbrajającą szczerością polityk przyznał, że będzie "romantycznie i płomiennie". Dodatkowo okazało się, że to właśnie 14 lutego polityk poznał swojego ukochanego, więc ta data jest dla nich niezwykle ważna i symboliczna.

Walentynki są dla mnie bardzo ważne, bo akurat 14 lutego poznałem Krzysztofa i mieliśmy pierwszą randkę. Muszę przyznać, że każde walentynki obchodzimy w podobny sposób - równie romantycznie i równie płomiennie, więc dużo się wtedy dzieje. Po ślubie, niestety nadal symbolicznym, który kilka miesięcy temu zawarliśmy w Kielcach, ten ogień nadal płonie. Jesteśmy jak stare, dobre małżeństwo i bardzo się z tego cieszę

- przyznał w rozmowie z nami polityk.

Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek wzięli ślub. Został zorganizowany podczas spektaklu

Robert Biedroń i jego ukochany Krzysztof Śmiszek pobrali się w sposób symboliczny. Zorganizowano go w trakcie spektaklu "Spartakus", który odbył się w ramach Kieleckiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego. Sztukę wyreżyserował Jakub Skrzywanek, który ma na swoim koncie kilka głośnych spektakli, takich jak "Śmierć Jana Pawła II", "Mein Kampf" czy "Opowieści niemoralne". Tym razem postanowił zainscenizować reportaże Janusza Schwertnera. Zdjęciami z uroczystości Biedroń pochwalił się w mediach społecznościowych. Pisaliśmy o tym tutaj. A więcej zdjęć Roberta Biedronia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.