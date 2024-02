Mateusz Damięcki, chociaż nie zdradza zbyt wielu szczegółów z życia prywatnego, od czasu do czasu pokazuje w sieci wspólne zdjęcia z żoną, Pauliną Andrzejewską. Zdarza im się też razem pozować na ściankach. Ukochana aktora jest tancerką i choreografką. - Jesteśmy razem od 10 lat, a mam wrażenie, że każdego dnia zakochuję się w mojej żonie na nowo. (...) Jest niezwykle skromną, dobrą i wrażliwą osobą, a przy tym stanowczą i konkretną. (...) Podkreślam: nigdy nie dotarłbym do tego miejsca w życiu, w którym jestem, gdyby nie moja żona - mówił o niej w rozmowie z "Party". Damięcki razem z żoną wychowują dwóch synów: Franciszka i Ignacego. Aktor ma za sobą jednak nieudane małżeństwo z Patrycją Krogulską, które bardzo szybko się zakończyło.

Mateusz Damięcki i Patrycja Krogulska mieli piękny ślub

Mateusz Damięcki pierwszy raz u boku tłumaczki Patrycji Krogulskiej pojawił się w 2008 roku. Od tej pory regularnie byli widywani na imprezach branżowych. Para nie zwlekała ze sformalizowaniem związku. Już we wrześniu 2010 roku odbył się ślub pary w kościele św. Anny na warszawskim Wilanowie. Na wydarzeniu pojawili się fotoreporterzy, a zdjęcia trafiły do mediów. Damięcki i Krogulska wyglądali na bardzo zakochanych. Tym większym zaskoczeniem było to, gdy już pół roku po ślubie pojawiły się plotki o ich rozstaniu. W 2011 roku na galę Złotych Orłów aktor przyszedł bez żony.

Mateusz Damięcki i Patrycja Krogulska na temat przyczyn rozwodu milczą do dziś

Mateusz Damięcki i Patrycja Krogulska rozwiedli się po zaledwie ośmiu miesiącach małżeństwa. W mediach pojawiały się sprzeczne doniesienia na temat przyczyn rozstania pary. Plotkowano, że to Krogulska złożyła pozew o rozwód, bo aktor miał być pochłonięty pracą i poświęcać jej za mało czasu. Mówiono też, że wdała się w romans.

Jak było naprawdę? Tego do końca nie wiadomo, bo ani Mateusz Damięcki, ani jego była żona, nigdy nie zabrali głosu na temat. "Fakt" informował, że aktor chciałby unieważnić ślub kościelny. Patrycja Krogulska po rozwodzie zniknęła z show-biznesu, a z informacji, które można było znaleźć w mediach społecznościowych, wiadomo, że wychowuje dwie córki. Zdjęcia Damięckiego i Krogulskiej znajdziecie w galerii na górze strony.