Tomasz Adamek jest bardzo wierzący. Jego komentarz o różańcu zaskakuje

Tomasz Adamek z pewnością jest jednym z najbardziej utalentowanych polskich pięściarzy. Sportowiec nigdy nie ukrywał, jak ważna jest dla niego wiara. Ostatnio, wraz z Mamedem Khalidovem był gościem podcastu "Wojewódzki&Kędzierski". Tak się złożyło, że temat rozmowy zszedł na sprawy związane z wiarą. W obu przypadkach, mimo że jeden ze sportowców jest katolikiem, a drugi wyznaje islam.

Tomasz Adamek o wierze. W samochodzie odmawia różaniec

Tomasz Adamek na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych. Kuba Wojewódzki ciekawy był, czego w takim razie słucha podczas jazdy samochodem - w końcu kultura muzyczna w Polsce i USA jest w końcu zupełnie inna. Odpowiedź była zaskakująca, ponieważ pięściarz przyznał, że co prawda słucha muzyki, jednakże często zamiast tego... odmawia podczas jazdy różaniec. Na pytanie, czy robi to "na uspokojenie", odpowiedział, że chce "krok po kroczku iść do góry". Więcej zdjęć Tomasza Adamka znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Słucham radia, lubię hip-hop, ale też dużo w samochodzie się modlę i odmawiam różaniec. (...) Na pewno nie w sytuacji, gdy jadę 200 km na godz., ale jak jest spokojnie to tak. Ostatnio odmawiałem różaniec, jak jechałem na lotnisko do Wrocławia. Wjechałem na autostradę, gdzie są pomiary, i co miałem robić? Jest za wcześnie, by do kogoś dzwonić, więc chwyciłem za różaniec

- opowiadał sportowiec.

Co ciekawe, okazało się, że drugi z gości - Mamed Khalidov w samochodzie w ogólnie nie słucha muzyki. Co zatem leci podczas jego podróży? Jako że mistrz KSW jest wyznawcą islamu (z pochodzenia jest Czeczenem) - słucha Koranu.

Nie słucham muzyki, bo nie ma dla mnie żadnej wartości. Tylko Koran

- odpowiedział.

Tomasz Adamek spowodował wypadek. Był pod wpływem alkoholu?

Jedenaście lat temu Tomasz Adamek spowodował wypadek. Na skrzyżowaniu w miejscowości Lake Placid w hrabstwie Essex (stan Nowy Jork) zjechał ze swojego pasa prosto na dwa zaparkowane samochody. Całe szczęście nie było w nich pasażerów, a Adamek był jedynym uczestnikiem wypadku. Wszystkie trzy (w tym sedan, którym jechał pięściarz) nadawały się wówczas do kasacji. Pisaliśmy o tym tutaj.