Produkcja nowego "Tańca z Gwiazdami" odsłania coraz więcej kart. Wiadomo już, kto będzie partnerował jednej z najbardziej popularnych uczestniczek tej edycji, czyli Małgorzacie Ostrowskiej-Królikowskiej. Okazuje się, że słynnej Grażynce z "Klanu" nie przypadł żaden weteran show, bo tym razem stacja stawia głównie na nowe twarze ze środowiska tanecznego, aby nie odciągały uwagi od gwiazd. "Razem z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską w programie zobaczycie Kamila Gwarę. Wieloletni kadrowicz naszego kraju. Osiągnął status finalisty otwartych Mistrzostw Polski oraz Hiszpanii. Kamil posiada światową klasę S w tańcach latynoamerykańskich" - czytamy w mediach społecznościowych programu. Pod wpisem, na którym widzimy go z gwiazdą "Klanu" w eleganckim tanecznym stroju, odezwała się jej córka - Julia Królikowska. "Jaka piękna pani" - napisała słynna Kasia z serialu TVP1.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska najstarszą uczestniczką "Tańca z Gwiazdami"

Widać, że tancerz Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej jest od niej dużo młodszy. Niedawno w rozmowie z Plotkiem aktorka nie ukrywała, że ma dystans do swojego wieku i tego, że jest najstarszą uczestniczką tej edycji. - Będę w końcu "naj", to jest mój argument koronny. W tym całym towarzystwie - wspaniałym zresztą - mam "naj", bo jestem najstarsza. Wcale nie będę się tego wypierać - mówiła nam. Nie zgodziła się jednak ze stwierdzeniem naszego reportera, który stwierdził, że jej życiowe doświadczenie i dojrzałość mogą być w programie atutem. W końcu dla widzów, gdy głosują, liczy się też to, co uczestnik swoją prezentuje poza parkietem. - Oj, proszę pana, co pan opowiada? Z młodymi ludźmi w tańcu konkurować? Co ta dojrzałość robi? A ciało? A ciało słabe - stwierdziła krytycznie aktorka.

Kim jest Kamil Gwara od Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej z nowego "Tańca z Gwiazdami"?

Kamil Gwara posiada profil na LinkedIn, na którym pisze o sobie w następujący sposób: "Tzw. Warszawski słoik, piąty rok w stolicy. Od szóstego roku życia, trenuję sportowy taniec towarzyski. W danym momencie jestem po zakończeniu kariery sportowej, spełniam się w materii trenera/instruktora. Prowadzę własną działalność związaną z prowadzeniem lekcji tańca. Oprócz tego pracowałem jako model/fotomodel, manager studia tańca na Śląsku oraz doradca wizerunku w firmie szyjącej garnitury na miarę. Szukam dodatkowej pracy, ponieważ zajęcia taneczne odbywają się w nieregularnym toku. Jestem chętny do nauki" - czytamy. Czy pląsy z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską w "Tańcu z Gwiazdami" przyniosą mu popularność na miarę Marcina Hakiela czy Rafała Maseraka? Trzymamy kciuki! Przypomnijmy, że nowa edycja show Polsatu startuje w niedzielę, 3 marca.

